Пост главного следователя МВД Ростовской области впервые может занять женщина

«Не факт, что её назначат на должность начальника ГСУ, но бороться за это место она явно будет», — рассказал источник издания, добавив, что сейчас в МВД заняты подготовкой и согласованием документов, благодаря которым Одноралова сможет стать замначальника ГУ МВД России по региону.