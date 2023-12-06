Пост главного следователя МВД Ростовской области впервые может занять женщина

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Напомним, летом 2023 года стало известно, что после пяти лет службы главный следователь МВД Ростовской области Михаил Зеленский решил уйти с должности по собственному желанию. О причинах увольнения Зеленского ничего неизвестно.
После ухода бывшего главного следователя его обязанности стала исполнять начальница следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Юлия Одноралова. По данным портала 1Rnd, в настоящий момент в ГУ МВД обсуждают вопрос о том, чтобы Одноралова заняла пост своего предшественника на постоянной основе.
«Не факт, что её назначат на должность начальника ГСУ, но бороться за это место она явно будет», — рассказал источник издания, добавив, что сейчас в МВД заняты подготовкой и согласованием документов, благодаря которым Одноралова сможет стать замначальника ГУ МВД России по региону.
Ранее в Ростовской области назначили семь судей.