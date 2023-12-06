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Updated Сегодня, 11:34

Пост главного следователя МВД Ростовской области впервые может занять женщина

Пост главного следователя МВД Ростовской области впервые может занять женщина

6 декабря 2023, 11:32
Фото: Midjourney
Пост главного следователя МВД Ростовской области впервые может занять женщина
В Ростовской области должность главного следователя ГУ МВД может занять Юлия Одноралова, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, летом 2023 года стало известно, что после пяти лет службы главный следователь МВД Ростовской области Михаил Зеленский решил уйти с должности по собственному желанию. О причинах увольнения Зеленского ничего неизвестно.

После ухода бывшего главного следователя его обязанности стала исполнять начальница следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Юлия Одноралова. По данным портала 1Rnd, в настоящий момент в ГУ МВД обсуждают вопрос о том, чтобы Одноралова заняла пост своего предшественника на постоянной основе.

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«Не факт, что её назначат на должность начальника ГСУ, но бороться за это место она явно будет», — рассказал источник издания, добавив, что сейчас в МВД заняты подготовкой и согласованием документов, благодаря которым Одноралова сможет стать замначальника ГУ МВД России по региону.

Ранее в Ростовской области назначили семь судей.

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