Ростовчанка Ирина Безрукова заболела лихорадкой денге на отдыхе в Таиланде

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Экс-жена Сергея Безрукова Ирина заразилась на отдыхе в Таиланде лихорадкой денге. Уроженка Ростова рассказала, что провела в постели неделю. Температура тела актрисы достигала 40 градусов.
«Не могла ни пить, ни есть, не было сил даже говорить, пройти получалось всего несколько шагов», — вспоминает Безрукова.
Она добавила, что лихорадку лечат обильным питьем и иммуномодуляторами. Справиться с болезнью Безруковой помогли близкие друзья, оказавшие ей заботу и внимание.
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