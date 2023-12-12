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Published Сегодня, 10:30

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Ростовчанка Ирина Безрукова заболела лихорадкой денге на отдыхе в Таиланде

Ростовчанка Ирина Безрукова заболела лихорадкой денге на отдыхе в Таиланде

12 декабря 2023, 10:30
Фото: Лара Бардина/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Ростовчанка Ирина Безрукова заболела лихорадкой денге на отдыхе в Таиланде
Уроженка Ростова, актриса Ирина Безрукова в Пхукете заразилась тропической лихорадкой, об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Экс-жена Сергея Безрукова Ирина заразилась на отдыхе в Таиланде лихорадкой денге. Уроженка Ростова рассказала, что провела в постели неделю. Температура тела актрисы достигала 40 градусов.

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«Не могла ни пить, ни есть, не было сил даже говорить, пройти получалось всего несколько шагов», — вспоминает Безрукова.

Она добавила, что лихорадку лечат обильным питьем и иммуномодуляторами. Справиться с болезнью Безруковой помогли близкие друзья, оказавшие ей заботу и внимание.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Температура#RostovGazeta#Происшествия#Ирина Безрукова
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