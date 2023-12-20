Ростовчане рассказали о тараканьем логове в «Бургер Кинге»

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Они рассказали, что заметили настоящее тараканье логово в заведении на улице Большой Садовой. По их словам, насекомые довольно большие и могут проживать здесь около двух недель.
Пользователи в комментариях написали, что нужна проверка со стороны Роспотребнадзора.
«Их, скорее всего, туда люди на одежде и принесли», — предположили ростовчане.
«Поэтому мы ничего нигде не заказываем, делаем дома сами все очень вкусно», — сообщают местные жители.
«Везде в центре в старых зданиях тараканы», — заявили горожане.
Ранее ростовчане рассказали о кишащих тараканах в школе №110.