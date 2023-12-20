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Published Сегодня, 04:55

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Updated Сегодня, 05:05

Ростовчане рассказали о тараканьем логове в «Бургер Кинге»

Ростовчане рассказали о тараканьем логове в «Бургер Кинге»

20 декабря 2023, 04:55
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону заметили большое количество тараканов в «Бургер Кинге» в центре города, сообщили посетители в соцсетях.

Они рассказали, что заметили настоящее тараканье логово в заведении на улице Большой Садовой. По их словам, насекомые довольно большие и могут проживать здесь около двух недель.

Пользователи в комментариях написали, что нужна проверка со стороны Роспотребнадзора.

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«Их, скорее всего, туда люди на одежде и принесли», — предположили ростовчане.

Фото: Это Ростов — ТГ

«Поэтому мы ничего нигде не заказываем, делаем дома сами все очень вкусно», — сообщают местные жители.

«Везде в центре в старых зданиях тараканы», — заявили горожане.

Ранее ростовчане рассказали о кишащих тараканах в школе №110.

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