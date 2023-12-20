Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В среду и четверг, 20 и 21 декабря, в городе будет складываться облачная погода с температурой +7 градусов. Порывы ветра могут достигнуть четырех метров в секунду.
С пятницы начнутся дожди, но потеплеет до +8 градусов, а в субботу температура составит +6 градусов. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду.
С воскресенья выпадут снег с дождем и начнется похолодание до +1 градуса. Ветер в этот день должен стать еще сильнее.
В понедельник, 25 декабря, в городе пройдут дожди, а во вторник сложится облачная погода.
Ранее более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра.