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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

20 декабря 2023, 05:32
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе ожидается сильное похолодание и начнутся дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В среду и четверг, 20 и 21 декабря, в городе будет складываться облачная погода с температурой +7 градусов. Порывы ветра могут достигнуть четырех метров в секунду.

С пятницы начнутся дожди, но потеплеет до +8 градусов, а в субботу температура составит +6 градусов. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду.

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С воскресенья выпадут снег с дождем и начнется похолодание до +1 градуса. Ветер в этот день должен стать еще сильнее.

В понедельник, 25 декабря, в городе пройдут дожди, а во вторник сложится облачная погода.

Ранее более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Деревья#Снег#Дожди#Гидрометцентр#Похолодание#Штормовой ветер
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