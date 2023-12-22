Представители компании объявили, что с 27 декабря в Ростовской области на границе с ДНР откроют пункт весогабаритного контроля. Пункт будет контролировать проезд транспорта по дороге Р-280 «Новороссия», проходящую через Ростов, Таганрог, Мариуполь и Симферополь. Сам пункт установили на 116-м километре дороги в рамках капремонта трассы на участке между 108-м и 119-м километрами.