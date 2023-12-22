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В Ростовской области на границе с ДНР откроют пункт весогабаритного контроля

В Ростовской области на границе с ДНР откроют пункт весогабаритного контроля

22 декабря 2023, 07:45
Фото: 1MI
В Ростовской области на границе с ДНР откроют пункт весогабаритного контроля
В Ростовской области начнет работать пункт весогабаритного контроля, об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

Представители компании объявили, что с 27 декабря в Ростовской области на границе с ДНР откроют пункт весогабаритного контроля. Пункт будет контролировать проезд транспорта по дороге Р-280 «Новороссия», проходящую через Ростов, Таганрог, Мариуполь и Симферополь. Сам пункт установили на 116-м километре дороги в рамках капремонта трассы на участке между 108-м и 119-м километрами.

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Первые три месяца пункт контроля будет функционировать в тестовом режиме и отрабатывать процесс фиксации нарушений со стороны тяжеловозов и грузовиков.

Ранее в компании объявили, что изменят движение на трассе «Новороссия» на время ремонта. Работы на участке планируют закончить осенью 2024 года.

Напомним, недавно федеральные власти начали масштабные работы по модернизации КПП и ремонту дорог на границе с новыми регионами, благодаря этому удалось решить проблемы с многокилометровыми пробками на границе и сократить время ожидания автомобилистов, пересекающих границу между Ростовской областью и ЛДНР.

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