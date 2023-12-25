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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Ростовский депутат назвал условие, с которым на СВО массово сдаются в плен бойцы ВСУ

Ростовский депутат Водолацкий рассказал о бойцах ВСУ, которые массово сдаются в плен

25 декабря 2023, 07:08
Фото: Минобороны РФ
Ростовский депутат назвал условие, с которым на СВО массово сдаются в плен бойцы ВСУ

Ростовский депутат Водолацкий: бойцы ВСУ стали массово сдаваться в плен

У ряда командиров ВСУ начинается депрессия, бунт против вышестоящего руководства. Они требуют, чтобы их отвели вглубь от линии боевого столкновения из-за огромных потерь, которые несут, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Депутат рассказывает, что за последние несколько дней бойцы ВСУ стали массово сдаваться в плен.

«Их бросают в мясорубку без подготовки. Почти каждый день через Днепр переправляют несколько лодок, которые уходят на дно, унося с собой то отделение, то половину взвода наемников ВСУ. Люди не понимают, для чего их бросают на верную гибель», — отмечает Виктор Водолацкий.

Спикер полагает, что связано это только с одним — Украине надо отчитываться перед Западом о своем активном сопротивлении и борьбе за свободу европейских ценностей.

По словам собеседника, сегодня уже не только у солдат, но и у командиров среднего и высшего звена ВСУ начинается внутренний протест против Владимира Зеленского и его команды.

По словам собеседника, сегодня уже не только у солдат, но и у командиров среднего и высшего звена ВСУ начинается внутренний протест против Владимира Зеленского и его команды.По словам собеседника, сегодня уже не только у солдат, но и у командиров среднего и высшего звена ВСУ начинается внутренний протест против Владимира Зеленского и его команды.
По словам собеседника, сегодня уже не только у солдат, но и у командиров среднего и высшего звена ВСУ начинается внутренний протест против Владимира Зеленского и его команды.
Фото: Минобороны РФ

«Когда с ними беседуешь, выясняется, что это как раз те люди, которых вылавливали на улице и силой отправляли в так называемые „роты на уничтожение“. Это возрастные люди. Условие у них только одно — чтобы их не включали в списки на обмен и оставили здесь до окончания СВО», — говорит депутат.

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Собеседник разъясняет, что если сдавшихся в плен украинских солдат вернут домой, то их снова, с еще более плохими условиями, опять отправят на передовую.

«Потери, которые несут ВСУ, записывают без вести пропавшими. Родственникам сообщают о дезертирстве в Россию. Таким образом Украина намеренно занижает свои огромные потери, чтобы не показывать их западным кураторам», — резюмирует спикер.

Ранее RostovGazeta сообщала, что страны Запада убеждают Украину заключить перемирие с Россией.

Страны Запада убеждают Украину заключить перемирие с Россией
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