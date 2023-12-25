Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Депутат рассказывает, что за последние несколько дней бойцы ВСУ стали массово сдаваться в плен.
«Их бросают в мясорубку без подготовки. Почти каждый день через Днепр переправляют несколько лодок, которые уходят на дно, унося с собой то отделение, то половину взвода наемников ВСУ. Люди не понимают, для чего их бросают на верную гибель», — отмечает Виктор Водолацкий.
Спикер полагает, что связано это только с одним — Украине надо отчитываться перед Западом о своем активном сопротивлении и борьбе за свободу европейских ценностей.
По словам собеседника, сегодня уже не только у солдат, но и у командиров среднего и высшего звена ВСУ начинается внутренний протест против Владимира Зеленского и его команды.
«Когда с ними беседуешь, выясняется, что это как раз те люди, которых вылавливали на улице и силой отправляли в так называемые „роты на уничтожение“. Это возрастные люди. Условие у них только одно — чтобы их не включали в списки на обмен и оставили здесь до окончания СВО», — говорит депутат.
Собеседник разъясняет, что если сдавшихся в плен украинских солдат вернут домой, то их снова, с еще более плохими условиями, опять отправят на передовую.
«Потери, которые несут ВСУ, записывают без вести пропавшими. Родственникам сообщают о дезертирстве в Россию. Таким образом Украина намеренно занижает свои огромные потери, чтобы не показывать их западным кураторам», — резюмирует спикер.
Ранее RostovGazeta сообщала, что страны Запада убеждают Украину заключить перемирие с Россией.