Ростовский депутат Водолацкий рассказал о бойцах ВСУ, которые массово сдаются в плен

«Когда с ними беседуешь, выясняется, что это как раз те люди, которых вылавливали на улице и силой отправляли в так называемые „роты на уничтожение“. Это возрастные люди. Условие у них только одно — чтобы их не включали в списки на обмен и оставили здесь до окончания СВО», — говорит депутат.