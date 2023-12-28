Житель Ростовской области обворовал маркетплейсы на 6 млн рублей

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Подозреваемый получил взломанные аккаунты бизнесменов, занимавшихся продажами через интернет. Его интересовали только крупные подрядчики со своими складами.
Фигурант оформлял заявки от их имени на срочное перемещение их товаров в Донецк, после чего приходил и забирал их. А далее продавал через Интернет.
Мужчину задержали, он успел причинить ущерб на сумму шесть миллионов рублей. В отношении него завели уголовное дело и его заключили под стражу.
Ранее ростовчане сообщили о новом виде мошенничества при аренде квартиры. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что ростовчанка сядет в тюрьму за покупку заблокированного номера телефона.