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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Мужчина в Ростовской области придумал схему по обману маркетплейсов на 6 млн рублей

Житель Ростовской области обворовал маркетплейсы на 6 млн рублей

28 декабря 2023, 10:56
Фото: 1MI
Мужчина в Ростовской области придумал схему по обману маркетплейсов на 6 млн рублей
В Ростовской области задержали жителя другого региона, который совершил махинации через маркетплейсы на шесть миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемый получил взломанные аккаунты бизнесменов, занимавшихся продажами через интернет. Его интересовали только крупные подрядчики со своими складами.

Фигурант оформлял заявки от их имени на срочное перемещение их товаров в Донецк, после чего приходил и забирал их. А далее продавал через Интернет.

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Мужчину задержали, он успел причинить ущерб на сумму шесть миллионов рублей. В отношении него завели уголовное дело и его заключили под стражу.

Ранее ростовчане сообщили о новом виде мошенничества при аренде квартиры. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что ростовчанка сядет в тюрьму за покупку заблокированного номера телефона.

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