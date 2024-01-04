Где сделать новогодние фотографии в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Главная елка Ростова, да и всей Ростовской области, в этом году украшена большим количеством гирлянд, а по низу ее окантовывает подсвеченная панорама города. Поблизости есть и другие фотозоны: светящиеся арки, ротонда и воздушный шар.
Гирлянда, имитирующая звездное небо на Соборном горит практически круглый год, однако на кануне Нового года она создает особую атмосферу. Дополнительно новогоднее настроение в переулке создают украшения расположенных в нем ресторанов и магазинов.
Там же установили фотозону с числом 2024, откуда получаются отличные фотографии. В «нуле» — вы, а на фоне «Звездное небо» и силуэт собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Лучший вид на украшенную Театралку открывается с балкона театра имени Максима Горького. На площади установили совсем немного украшений: число 2024 и золотые деревья. Но смотрятся они на фоне Стеллы и ночного неба очень эффектно. Праздничными огнями также подсвечены деревья у бывшего гастронома и здание управления железной дороги.
Прошлогоднюю елку, украшенную огромными сладостями в «Табачка-центре» в этом году заменили на новую, с одноименной светящейся надписью. Переулок дополнительно украшен гирляндами. На фоне арки «табачки» кадры получатся с намеком на Санкт-Петербург.
Красивые фото с зимней атмосферой, даже если на улице «плюсовая» температура, можно сделать на катках. Над катком «Большой» под открытым небом натянуты атмосферные гирлянды с теплым светом. Каток в торговом центре «Рио» работает круглый год и будто бы находится под куполом неба, где мерцают звезды и пролетают кометы. Отличные фото можно сделать и на крытом катке «Ледоград» в парке имени Октябрьской Революции. Белый купол, лед и теплое освещение — идеальное сочетание для новогодних селфи.
Советуем узнавать расписание сеансов заранее, чтобы не мерзнуть у входа.
Неподалеку от «Ледограда» можно сделать еще несколько необычных кадров. Например, под гирляндами на одной из аллей парка имени Октябрьской Революции. Или у елки здесь же, от макушки которой расходятся лучи праздничных фонариков. В парке установили огромную коробку с подарком. Это тоже фотозона.
Также здесь можно найти огромные снежные шары с застывшими картинами зимних развлечений.
Праздничную атмосферу на кануне Нового года стараются поддерживать и торговые центры. Практически у каждого ТЦ в Ростовской области стоит собственная елка и есть праздничные декорации. По традиции, ТЦ «Мега» украшает к новому году свой парк светящимися фигурами и арками.
Дополнительный плюс новогодних фотосессий в торговых центрах — кадры можно делать в тепле, периодически отвлекаясь на покупки подарков и перекусы.
Здесь установили большую елку, ярко украшенную золотистыми гирляндами. На самой площади можно встретить фигуры оленя и лани и несколько огромных шаров.
Космическую тему в новогодних фотокарточках можно продолжить в переулке Семашко, где над головой бирюзовыми, синими и фиолетовыми огнями переливается «Северное сияние». Добавляют праздничной атмосферы витрины магазинов и украшения ресторанчиков в переулке.
Ранее RostovGazeta писала о том, сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году.