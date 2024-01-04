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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Где сделать новогодние фотографии в Ростове-на-Дону

Где сделать новогодние фотографии в Ростове-на-Дону

4 января 2024, 07:18
Фото: rostovgazeta.ru
Где сделать новогодние фотографии в Ростове-на-Дону
Ростов начали активно украшать к Новому году еще в декабре. Снег так и не выпал даже в первых числах января, зато зон для праздничных селфи — множество. Где сделать новогодние фотографии — в материале RostovGazeta

Елка в парке Горького

Главная елка Ростова, да и всей Ростовской области, в этом году украшена большим количеством гирлянд, а по низу ее окантовывает подсвеченная панорама города. Поблизости есть и другие фотозоны: светящиеся арки, ротонда и воздушный шар.

«Звездное небо» в переулке Соборном

Гирлянда, имитирующая звездное небо на Соборном горит практически круглый год, однако на кануне Нового года она создает особую атмосферу. Дополнительно новогоднее настроение в переулке создают украшения расположенных в нем ресторанов и магазинов.

Там же установили фотозону с числом 2024, откуда получаются отличные фотографии. В «нуле» — вы, а на фоне «Звездное небо» и силуэт собора Рождества Пресвятой Богородицы.

«Звездное небо» в пер. Соборном«Звездное небо» в пер. Соборном
«Звездное небо» в пер. Соборном
Фото: rostovgazeta.ru
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Украшения на Театральной площади

Лучший вид на украшенную Театралку открывается с балкона театра имени Максима Горького. На площади установили совсем немного украшений: число 2024 и золотые деревья. Но смотрятся они на фоне Стеллы и ночного неба очень эффектно. Праздничными огнями также подсвечены деревья у бывшего гастронома и здание управления железной дороги.

Украшения на Театральной площадиУкрашения на Театральной площади
Украшения на Театральной площади
Фото: rostovgazeta.ru

Табачка-центр

Прошлогоднюю елку, украшенную огромными сладостями в «Табачка-центре» в этом году заменили на новую, с одноименной светящейся надписью. Переулок дополнительно украшен гирляндами. На фоне арки «табачки» кадры получатся с намеком на Санкт-Петербург.

Табачка-центрТабачка-центр
Табачка-центр
Фото: rostovgazeta.ru

Фото на катке

Красивые фото с зимней атмосферой, даже если на улице «плюсовая» температура, можно сделать на катках. Над катком «Большой» под открытым небом натянуты атмосферные гирлянды с теплым светом. Каток в торговом центре «Рио» работает круглый год и будто бы находится под куполом неба, где мерцают звезды и пролетают кометы. Отличные фото можно сделать и на крытом катке «Ледоград» в парке имени Октябрьской Революции. Белый купол, лед и теплое освещение — идеальное сочетание для новогодних селфи.

Красивые фото можно сделать на каткеКрасивые фото можно сделать на катке
Красивые фото можно сделать на катке
Фото: rostovgazeta.ru

Советуем узнавать расписание сеансов заранее, чтобы не мерзнуть у входа.

В коробке с подарком

Неподалеку от «Ледограда» можно сделать еще несколько необычных кадров. Например, под гирляндами на одной из аллей парка имени Октябрьской Революции. Или у елки здесь же, от макушки которой расходятся лучи праздничных фонариков. В парке установили огромную коробку с подарком. Это тоже фотозона.

Также здесь можно найти огромные снежные шары с застывшими картинами зимних развлечений.

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Торговые центры

Праздничную атмосферу на кануне Нового года стараются поддерживать и торговые центры. Практически у каждого ТЦ в Ростовской области стоит собственная елка и есть праздничные декорации. По традиции, ТЦ «Мега» украшает к новому году свой парк светящимися фигурами и арками.

ТЦ «Мега» в РостовеТЦ «Мега» в Ростове
ТЦ «Мега» в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Дополнительный плюс новогодних фотосессий в торговых центрах — кадры можно делать в тепле, периодически отвлекаясь на покупки подарков и перекусы.

Новогодняя сказка на Площади Советов

Здесь установили большую елку, ярко украшенную золотистыми гирляндами. На самой площади можно встретить фигуры оленя и лани и несколько огромных шаров.

Площадь СоветовПлощадь Советов
Площадь Советов
Фото: rostovgazeta.ru

Под Северным Сиянием

Космическую тему в новогодних фотокарточках можно продолжить в переулке Семашко, где над головой бирюзовыми, синими и фиолетовыми огнями переливается «Северное сияние». Добавляют праздничной атмосферы витрины магазинов и украшения ресторанчиков в переулке.

Ранее RostovGazeta писала о том, сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году.

Переулок СемашкоПереулок Семашко
Переулок Семашко
Фото: rostovgazeta.ru
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