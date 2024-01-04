Где сделать новогодние фотографии в Ростове-на-Дону

Красивые фото с зимней атмосферой, даже если на улице «плюсовая» температура, можно сделать на катках. Над катком «Большой» под открытым небом натянуты атмосферные гирлянды с теплым светом. Каток в торговом центре «Рио» работает круглый год и будто бы находится под куполом неба, где мерцают звезды и пролетают кометы. Отличные фото можно сделать и на крытом катке «Ледоград» в парке имени Октябрьской Революции. Белый купол, лед и теплое освещение — идеальное сочетание для новогодних селфи.