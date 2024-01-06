Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Ростове

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Днем в Ростове даже ненадолго будет солнечно. Воздух прогреется до +3 градусов. Однако с утра будет еще прохладно, поэтому синоптики рекомендуют надеть теплую верхнюю одежду.
«Утром рекомендуется теплое пальто или куртка», — говорится в прогнозе.
В ночь с 6 на 7 января погода существенно не изменится. Будет также облачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до +4 градусов.
В течение субботы ветер будет дуть со скоростью 6-9 метров в секунду. В ночь с субботы на воскресенье ветер сменит свое направление с западного на южный.
Ранее метеорологи предупредили, что ближе к Рождеству в Ростовской области может ухудшиться погода. Скорость ветра может достигать 11 метров в секунду.