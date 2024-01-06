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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Рождественский сочельник в Ростове будет облачная погода

Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Ростове

6 января 2024, 06:19
Фото: 1MI
В Рождественский сочельник в Ростове будет облачная погода
В Ростове в субботу, 6 января, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщают синоптики.

Днем в Ростове даже ненадолго будет солнечно. Воздух прогреется до +3 градусов. Однако с утра будет еще прохладно, поэтому синоптики рекомендуют надеть теплую верхнюю одежду.

«Утром рекомендуется теплое пальто или куртка», — говорится в прогнозе.

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В ночь с 6 на 7 января погода существенно не изменится. Будет также облачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до +4 градусов.

В течение субботы ветер будет дуть со скоростью 6-9 метров в секунду. В ночь с субботы на воскресенье ветер сменит свое направление с западного на южный.

Ранее метеорологи предупредили, что ближе к Рождеству в Ростовской области может ухудшиться погода. Скорость ветра может достигать 11 метров в секунду.

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