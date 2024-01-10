На ликвидацию свалок в Ростове в 2024 году потратят более 174 млн рублей

Согласно материалам закупки, всего в коллективной закупке восемь заказчиков, все они — управления ЖКХ различных районов Ростова. Самые дорогие контракты принадлежат управлениям ЖКХ Ворошиловского и Железнодорожного районов стоимостью 39 и 32 миллиона рублей соответственно. Дешевле всего обойдутся работы в Кировском и Ленинском районах Ростова. При выполнении контракта подрядчику предстоит убрать и вывезти мусор с улиц Ростова. Работы необходимо производить в течение 2024 года.