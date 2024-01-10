На ликвидацию свалок в Ростове в 2024 году потратят более 174 млн рублей

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону объявил аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по ликвидации свалок на территории города. Максимальная стоимость контракта составила 174,1 миллиона рублей.
Согласно материалам закупки, всего в коллективной закупке восемь заказчиков, все они — управления ЖКХ различных районов Ростова. Самые дорогие контракты принадлежат управлениям ЖКХ Ворошиловского и Железнодорожного районов стоимостью 39 и 32 миллиона рублей соответственно. Дешевле всего обойдутся работы в Кировском и Ленинском районах Ростова. При выполнении контракта подрядчику предстоит убрать и вывезти мусор с улиц Ростова. Работы необходимо производить в течение 2024 года.
Победителя аукциона выберут 12 января.
Ранее стало известно, когда закончится рекультивация мусорного полигона на северо-западе Ростова.