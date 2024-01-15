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Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Потепление до +10 градусов и дожди ожидаются в Ростовской области

Потепление до +10 градусов и дожди ожидаются в Ростовской области

15 января 2024, 07:30
Фото: rostovgazeta.ru
Потепление до +10 градусов и дожди ожидаются в Ростовской области
К концу наступившей рабочей недели в Ростовскую область придет потепление, сообщают синоптики.

Новая рабочая неделя в Ростовской области начнется с потепления. Морозы спадут до -5 градусов ночью. Днем температура воздуха будет достигать +5 градусов. Осадки в будние дни не прогнозируются. Исключение составит вторник, в этот день синоптики обещают дождь и мокрый снег. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.

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Ближе к выходным станет еще теплее. В субботу столбики термометров поднимутся до +10 градусов днем и +2 градусов ночью. Однако на выходных ожидаются дожди и снегопад.

Ранее климатолог Александр Иошпа сообщил, какую погоду ждать в Ростове во второй половине января.

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