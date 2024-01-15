Потепление до +10 градусов и дожди ожидаются в Ростовской области

Новая рабочая неделя в Ростовской области начнется с потепления. Морозы спадут до -5 градусов ночью. Днем температура воздуха будет достигать +5 градусов. Осадки в будние дни не прогнозируются. Исключение составит вторник, в этот день синоптики обещают дождь и мокрый снег. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.