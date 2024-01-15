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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в январе

Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в январе

15 января 2024, 05:24
Фото: 1MI
В Ростовской области на этой неделе придет потепление, температура поднимется до +6 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 15 января, температура составит +2 градуса, ожидаются дожди со снегом. Скорость ветра достигнет четырех метров в секунду.

Во вторник будет дождливая погода, а воздух должен прогреться до +6 градусов. В этот день сохранятся дожди, а ветер станет еще сильнее.

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В среду обещают ясную погоду, а температура опустится до -1 градуса. Но ветер будет не таким сильным, как в начале недели.

После этого начнутся дожди, которые будут продолжаться в течение нескольких дней. Начнет расти и температура, к концу недели она поднимется до +5 градусов.

Ранее жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Снег#Гидрометцентр#Температура#Дождь#Потепление
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