Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в январе

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В понедельник, 15 января, температура составит +2 градуса, ожидаются дожди со снегом. Скорость ветра достигнет четырех метров в секунду.
Во вторник будет дождливая погода, а воздух должен прогреться до +6 градусов. В этот день сохранятся дожди, а ветер станет еще сильнее.
В среду обещают ясную погоду, а температура опустится до -1 градуса. Но ветер будет не таким сильным, как в начале недели.
После этого начнутся дожди, которые будут продолжаться в течение нескольких дней. Начнет расти и температура, к концу недели она поднимется до +5 градусов.
Ранее жителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопада.