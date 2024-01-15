В Ростовской области оказалось в вдвое больше душевнобольных, чем на Кубани

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Всего в донском регионе оказалось 50,5 тысячи жителей с такими проблемами. Он сильно оторвался от второго места, на котором оказалась Кубань — 27,6 тысячи пациентов.
На третьей строчке этого списка находится Крым с показателем 27,1 тысячи человек. Согласно данным статистики, в Ростовской области на 100 тысяч населения приходились 1,2 тысячи таких пациентов.
Но с 2010 году ситуация улучшилась, так как тогда в области зарегистрировали 67 тысяч человек с психическими расстройствами.
До этого стало известно, сколько жителей региона заразились сифилисом. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, врач рассказал, как изменился коронавирус, которым болеют в донской столице.