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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

В Ростовской области оказалось в 2 раза больше душевно больных, чем на Кубани

В Ростовской области оказалось в вдвое больше душевнобольных, чем на Кубани

15 января 2024, 15:57
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области оказалось в 2 раза больше душевно больных, чем на Кубани
В Ростовской области в 2022 году оказалось больше людей с психическими расстройствами, чем в Краснодарском крае, говорится в документах Росстата.

Всего в донском регионе оказалось 50,5 тысячи жителей с такими проблемами. Он сильно оторвался от второго места, на котором оказалась Кубань — 27,6 тысячи пациентов.

На третьей строчке этого списка находится Крым с показателем 27,1 тысячи человек. Согласно данным статистики, в Ростовской области на 100 тысяч населения приходились 1,2 тысячи таких пациентов.

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Но с 2010 году ситуация улучшилась, так как тогда в области зарегистрировали 67 тысяч человек с психическими расстройствами.

До этого стало известно, сколько жителей региона заразились сифилисом. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Кроме того, врач рассказал, как изменился коронавирус, которым болеют в донской столице.

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