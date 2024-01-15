rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Ростовской области планируют модернизировать 30 объектов ЖКХ к 2025 году

В Ростовской области планируют модернизировать 30 объектов ЖКХ к 2025 году

15 января 2024, 15:26
Фото: donland
В Ростовской области планируют модернизировать 30 объектов ЖКХ к 2025 году
В Ростовской области собираются модернизировать 30 объектов ЖКХ за счет средств Фонда национального благосостояния, об этом сообщили власти региона.

Портал «Интерфакс. Юг» со ссылкой на министра ЖКХ региона Сергея Сизикова рассказал, что власти Ростовской области собираются модернизировать и провести капитальный ремонт 30 объектов ЖКХ за счет средств ФНБ.

Департамент ЖКХ Ростова потратит на ликвидацию свалок 174 млн рублей в 2024 году
Узнать подробнее

По словам Сергея Сизикова, в Ростовской области хотят построить и провести реконструкцию 82 объектов ЖКХ, в том числе 80,4 километра сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также водоотведения. Также запланировано привести в порядок 16 котельных, реконструировать водозабор и две насосные станции.

«В 2023 году введены в эксплуатацию 52 объекта, в 2024 году будут введены еще 30 объектов», — рассказал Сергей Сизиков, пояснив, что модернизацию объектов ЖКХ запланировали в Ростове, Волгодонске и Новочеркасске.

Власти уточнили, что во втором квартале 2024 года планирует подготовить документацию на I этап масштабной реконструкции системы Шахтинск-Донского водопровода, который включает в себя 90 километров магистральных водоводов. Более того к 2025 году планируется подготовить проект нового водозабора с очистными сооружениями.

Ранее в Ростовской области сообщили о планах разработать концепцию водоснабжения региона.

Читайте также:
Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала в Кумженской роще в РостовеВ донском парламенте утвердили проект областного бюджета на 2024 годЖители Военведа пожаловались на то, что их район «отделили» от Ростова
#Общество#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Новочеркасск#Волгодонск#ЖКХ#Теплоснабжение#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Модернизация#Котельные#Водоотведение#Очистные сооружения#Капитальный ремонт#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области считают зарплаты жителей, пока растут цены на детские сады
Сегодня, 15:05
Полицейский застрелил жителя Азова, напавшего на двух человек
Сегодня, 15:12
В Ростовской области оказалось в вдвое больше душевнобольных, чем на Кубани
Сегодня, 15:57
Основам сельского хозяйства предложили обучать школьников в Ростовской области
Сегодня, 13:45
Эксперт рассказал, почему в школах Ростовской области пора избавиться от второй смены
Сегодня, 13:32
Карл Маркс вместо памятника Екатерине: история центра ростовской Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 15:55