В Ростовской области планируют модернизировать 30 объектов ЖКХ к 2025 году

По словам Сергея Сизикова, в Ростовской области хотят построить и провести реконструкцию 82 объектов ЖКХ, в том числе 80,4 километра сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также водоотведения. Также запланировано привести в порядок 16 котельных, реконструировать водозабор и две насосные станции.