В Ростовской области планируют модернизировать 30 объектов ЖКХ к 2025 году

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Портал «Интерфакс. Юг» со ссылкой на министра ЖКХ региона Сергея Сизикова рассказал, что власти Ростовской области собираются модернизировать и провести капитальный ремонт 30 объектов ЖКХ за счет средств ФНБ.
По словам Сергея Сизикова, в Ростовской области хотят построить и провести реконструкцию 82 объектов ЖКХ, в том числе 80,4 километра сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также водоотведения. Также запланировано привести в порядок 16 котельных, реконструировать водозабор и две насосные станции.
«В 2023 году введены в эксплуатацию 52 объекта, в 2024 году будут введены еще 30 объектов», — рассказал Сергей Сизиков, пояснив, что модернизацию объектов ЖКХ запланировали в Ростове, Волгодонске и Новочеркасске.
Власти уточнили, что во втором квартале 2024 года планирует подготовить документацию на I этап масштабной реконструкции системы Шахтинск-Донского водопровода, который включает в себя 90 километров магистральных водоводов. Более того к 2025 году планируется подготовить проект нового водозабора с очистными сооружениями.
Ранее в Ростовской области сообщили о планах разработать концепцию водоснабжения региона.