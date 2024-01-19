У жителей Ростовской области стало меньше свободных денег

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Исследовательский холдинг «Ромир» объявил, что по итогам декабря 2023 года индекс свободных средств составил 57%, это на 24% меньше, чем в ноябре прошлого года. При этом доля свободных денег, которые остаются после обязательных платежей и трат, в обычной российской семье сократилась с 27 до 19%.
По словам аналитиков, такая тенденция характерна для конца года, поскольку жители Ростовской области и россияне в целом находятся в активной фазе подготовки к новогодним праздникам — покупают продукты и подарки близким, планируют праздничный отдых. Все это приводит к сокращению объема свободных денег, из-за которых у россиян снижается покупательная способность — они теряют возможность тратиться на товары и услуги больше необходимого.
Однако в 2022 году в аналогичный период времени показатели были еще ниже, индекс «свободных денег» составлял 51%, а свободных средств в семьях — 17%.
Ранее в Ростовской области зафиксировали самые высокие в регионе цены на продукцию молочного производства.