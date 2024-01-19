У жителей Ростовской области стало меньше свободных денег

По словам аналитиков, такая тенденция характерна для конца года, поскольку жители Ростовской области и россияне в целом находятся в активной фазе подготовки к новогодним праздникам — покупают продукты и подарки близким, планируют праздничный отдых. Все это приводит к сокращению объема свободных денег, из-за которых у россиян снижается покупательная способность — они теряют возможность тратиться на товары и услуги больше необходимого.