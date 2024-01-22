«Канаду присоединит»: Медведев ответил Зеленскому, мечтающему о Ростовской области

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Политик Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселённые украинцами». К таковым, по рассуждениям президента Украины, якобы относится и Ростовская область.
Медведев назвал подобные заявления пропагандистскими и списал их на проблемы украинской армии на поле боя. По мнению бывшего российского президента, украинцы относятся к русской нации, а Малороссия является частью России, а потому территориальные претензии со стороны Украины безосновательны.
«А главному „украинцу“ пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — заключил Медведев.
Ранее депутат Виктор Водолацкий рассказал, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область.