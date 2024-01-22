«Канаду присоединит»: Медведев ответил Зеленскому, мечтающему о Ростовской области

Медведев назвал подобные заявления пропагандистскими и списал их на проблемы украинской армии на поле боя. По мнению бывшего российского президента, украинцы относятся к русской нации, а Малороссия является частью России, а потому территориальные претензии со стороны Украины безосновательны.