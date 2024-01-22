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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Канаду присоединит: Медведев ответил Зеленскому, мечтающему взять Ростовскую область

«Канаду присоединит»: Медведев ответил Зеленскому, мечтающему о Ростовской области

22 января 2024, 13:19
Фото: Taylor Atkinson/cc0/flickr.com
Канаду присоединит: Медведев ответил Зеленскому, мечтающему взять Ростовскую область

Медведев ответил Зеленскому, мечтающему захватить Ростовскую область

Заявление о планах присоединить Ростовскую область к Украине — не более, чем пропагандистский ход Владимира Зеленского, уверен Дмитрий Медведев.

Политик Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселённые украинцами». К таковым, по рассуждениям президента Украины, якобы относится и Ростовская область.

Медведев назвал подобные заявления пропагандистскими и списал их на проблемы украинской армии на поле боя. По мнению бывшего российского президента, украинцы относятся к русской нации, а Малороссия является частью России, а потому территориальные претензии со стороны Украины безосновательны.

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«А главному „украинцу“ пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — заключил Медведев.

Ранее депутат Виктор Водолацкий рассказал, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область.

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