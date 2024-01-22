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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Появилось фото выживших с рухнувшего Falcon 10 с парой из Волгодонска на борту

Появилось фото выживших с рухнувшего Falcon 10 с парой из Волгодонска на борту

22 января 2024, 06:41
Фото: СМИ Афганистана/тг канал shot_shot
Появилось фото выживших с рухнувшего Falcon 10 с парой из Волгодонска на борту
После крушения самолета, в котором находились жители Волгодонска, появились снимки с выжившими, сообщает паблик Shot в соцсетях.

На опубликованной фотографии показаны трое мужчин, у которых на лицах есть раны. Паблик утверждает, что это выжившие члены экипажа, в том числе пилоты и медик.

«Предварительно, они не получили серьезных травм. Состояние еще одного медика оценивается как удовлетворительное», — говорится в публикации. Добавим, что официальной информации о том, что на фото члены экипажа, не поступало.

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Ранее СМИ писали, что всего на борту самолета, который рухнул в горах Афганистана, находились шесть человек. В том числе бизнесмены из Волгодонска.

По данным РЕН ТВ, предприниматели, муж с женой, погибли.

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