Появилось фото выживших с рухнувшего Falcon 10 с парой из Волгодонска на борту

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
На опубликованной фотографии показаны трое мужчин, у которых на лицах есть раны. Паблик утверждает, что это выжившие члены экипажа, в том числе пилоты и медик.
«Предварительно, они не получили серьезных травм. Состояние еще одного медика оценивается как удовлетворительное», — говорится в публикации. Добавим, что официальной информации о том, что на фото члены экипажа, не поступало.
Ранее СМИ писали, что всего на борту самолета, который рухнул в горах Афганистана, находились шесть человек. В том числе бизнесмены из Волгодонска.
По данным РЕН ТВ, предприниматели, муж с женой, погибли.