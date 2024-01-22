Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В понедельник и вторник будет ясная погода, днем температура составит -3 градуса. В среду должна быть облачная погода, но заморозки сохранятся.
С четверга морозы прекратятся, но начнутся снег с дождем. Согласно прогнозам, осадки будут сохраняться как минимум до воскресенья.
Средняя температура в конце недели составит +2 градуса. Порывы ветра будут достигать четыре метра в секунду.
Добавим, что в ночное время на этой неделе сохранится отрицательная температура воздуха.
Ранее синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области.