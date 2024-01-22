rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области

Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области

22 января 2024, 05:28
Фото: 1MI
В Ростовской области в четверг, 25 января, начнется снегопад, который будет продолжаться несколько дней, сообщили синоптики.

В понедельник и вторник будет ясная погода, днем температура составит -3 градуса. В среду должна быть облачная погода, но заморозки сохранятся.

С четверга морозы прекратятся, но начнутся снег с дождем. Согласно прогнозам, осадки будут сохраняться как минимум до воскресенья.

Непогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 января
Узнать подробнее

Средняя температура в конце недели составит +2 градуса. Порывы ветра будут достигать четыре метра в секунду.

Добавим, что в ночное время на этой неделе сохранится отрицательная температура воздуха.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области.

Читайте также:
Непогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 январяВ Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтомПункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Температура
Подпишитесь
Экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга, который его спас
Сегодня, 09:02
Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска
Вчера, 20:14
Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане
Вчера, 15:40
Нырнул на Крещение: в Ростовской области нашли труп на берегу реки
Вчера, 18:37
Больше 20 крушений: самолету, в котором разбились супруги из Волгодонска, было 45 лет
Вчера, 17:46