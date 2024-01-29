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У пилотов, перевозивших супругов из Волгодонска, оказались «липовые» документы

У пилотов, перевозивших супругов из Волгодонска, оказались «липовые» документы

29 января 2024, 09:33
Фото: wikimedia.org
У пилотов, перевозивших супругов из Волгодонска, оказались «липовые» документы
Пилоты, перевозившие супругов Евсюковых из Волгодонска, не обучались управлению разбившегося Falcon 10, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Росавиация проводит расследование по факту гибели в Афганистане супругов Анны и Анатолия Евсюковых из Волгодонска. Пара летела частным санитарным рейсом на самолете Falcon 10 из Таиланда в Москву. Судно рухнуло в горах. Из шести находившихся на борту выжили четверо, в том числе пилоты. Уроженцы Волгодонска погибли.

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Из шести находившихся на борту выжили четверо, в том числе пилотыИз шести находившихся на борту выжили четверо, в том числе пилоты
Из шести находившихся на борту выжили четверо, в том числе пилоты
Фото: Afghanistan international

Сейчас выяснилось, что у пилотов были поддельные документы на управление Falcon 10. Они утверждали, что проходили обучение авиационном учебном центре в США Flight Safety International. Однако это оказалось неправдой. К тому же эта программа обучения не была одобрена Росавиацией.

Как вышло, что пилотов допустили к работе на злополучном рейсе, предстоит установить следствию дальше.

Официальных подробностей о нем пока не поступало.

Напомним, в Москву доставят тела супругов из Волгодонска, разбившихся в горах Афганистана.

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