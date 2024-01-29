У пилотов, перевозивших супругов из Волгодонска, оказались «липовые» документы

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Росавиация проводит расследование по факту гибели в Афганистане супругов Анны и Анатолия Евсюковых из Волгодонска. Пара летела частным санитарным рейсом на самолете Falcon 10 из Таиланда в Москву. Судно рухнуло в горах. Из шести находившихся на борту выжили четверо, в том числе пилоты. Уроженцы Волгодонска погибли.
Сейчас выяснилось, что у пилотов были поддельные документы на управление Falcon 10. Они утверждали, что проходили обучение авиационном учебном центре в США Flight Safety International. Однако это оказалось неправдой. К тому же эта программа обучения не была одобрена Росавиацией.
Как вышло, что пилотов допустили к работе на злополучном рейсе, предстоит установить следствию дальше.
Официальных подробностей о нем пока не поступало.
Напомним, в Москву доставят тела супругов из Волгодонска, разбившихся в горах Афганистана.