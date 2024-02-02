Власти Ростовской области уверены, что жители довольны транспортом и ЖКХ

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В правительстве поделились итогами опроса населения об эффективности работы руководителей органов местного самоуправления, а также организаций в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта за 2023 год. Среди респондентов люди разного возраста и социального статуса: от учащихся до чиновников, от безработных до военных.
Выяснилось, что, согласно опросам, большинство жителей региона устраивают все вышеназванные сферы. Например, дороги и транспорт в области удовлетворяют 63% опрошенных. Общественный транспорт похвалили 65% местных жителей.
Из данных следует, что больше других довольны своей жизнью жители Зверево — там самый высокий процент одобрения работы дорожных и коммунальных служб.
Что касается столицы региона, то общественным транспортом тут довольны без малого 63% горожан. Примерно столько же респондентов из Ростова устраивают и дороги в городе.
Ранее власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону.