Власти Ростовской области уверены, что жители довольны транспортом и ЖКХ

В правительстве поделились итогами опроса населения об эффективности работы руководителей органов местного самоуправления, а также организаций в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта за 2023 год. Среди респондентов люди разного возраста и социального статуса: от учащихся до чиновников, от безработных до военных.