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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Власти Ростовской области уверены, что жители довольны транспортом и ЖКХ

Власти Ростовской области уверены, что жители довольны транспортом и ЖКХ

2 февраля 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
Власти Ростовской области уверены, что жители довольны транспортом и ЖКХ
Из опросов, проведенных властями, следует, что большинство жителей довольны состоянием дорог и ЖКХ, соответствующий документ опубликован на портале правительства Ростовской области.

В правительстве поделились итогами опроса населения об эффективности работы руководителей органов местного самоуправления, а также организаций в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта за 2023 год. Среди респондентов люди разного возраста и социального статуса: от учащихся до чиновников, от безработных до военных.

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Выяснилось, что, согласно опросам, большинство жителей региона устраивают все вышеназванные сферы. Например, дороги и транспорт в области удовлетворяют 63% опрошенных. Общественный транспорт похвалили 65% местных жителей.

Из данных следует, что больше других довольны своей жизнью жители Зверево — там самый высокий процент одобрения работы дорожных и коммунальных служб.

Что касается столицы региона, то общественным транспортом тут довольны без малого 63% горожан. Примерно столько же респондентов из Ростова устраивают и дороги в городе.

Ранее власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону.

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