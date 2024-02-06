В Таганроге поврежденный ракетой музей будут ремонтировать дольше запланированного

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Она рассказала газете «Молот», что работы продлятся до конца этого года, так как предстоит привести в порядок всю крышу и укрепить стены. Что касается пострадавших экспонатов, то их реставрация практически завершилась.
«После завершения работ в Русском музее проведут выставку „Возвращение пострадавших шедевров“, — рассказала собеседница.
Напомним, что в центре Таганрога летом минувшего года рухнула украинская ракета, что привело к разрушению кафе и частичному повреждению здания художественного музея.
Через месяц музей провел экскурсию к тому месту, где упала ракета.
Ранее стало известно, что в Ростове отремонтируют три фонтана. Материал на эту тему читайте по ссылке.