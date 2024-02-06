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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Таганроге поврежденный ракетой музей будут ремонтировать дольше запланированного

В Таганроге поврежденный ракетой музей будут ремонтировать дольше запланированного

6 февраля 2024, 12:48
Фото: Таганрогский художественный музей
В Таганроге поврежденный ракетой музей будут ремонтировать дольше запланированного

В Таганроге в 2024 году восстановят музей после падения украинской ракеты

В Таганроге восстановление музея, который был поврежден украинской ракетой, продлится дольше, чем ожидали, сообщила его директор Тамара Пугач.

Она рассказала газете «Молот», что работы продлятся до конца этого года, так как предстоит привести в порядок всю крышу и укрепить стены. Что касается пострадавших экспонатов, то их реставрация практически завершилась.

«После завершения работ в Русском музее проведут выставку „Возвращение пострадавших шедевров“, — рассказала собеседница.

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Напомним, что в центре Таганрога летом минувшего года рухнула украинская ракета, что привело к разрушению кафе и частичному повреждению здания художественного музея.

Через месяц музей провел экскурсию к тому месту, где упала ракета.

Ранее стало известно, что в Ростове отремонтируют три фонтана. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Ремонт#Ракета#Музей#Реставрация
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