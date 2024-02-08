Политолог Сухарь призвал не воспринимать серьезно «сепаратизм» двух районов Дона

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Напомним, что депутат Госдумы от Ростовской области Николай Коломейцев заявил о возможном желании дальних районов донского края отделиться от региона и присоединиться к другим соседним субъектам Российской Федерации.
В частности, речь идет о селе Ремонтное, из которого проще добраться до Элисты в Калмыкии, чем до Ростова. И о Советском районе, к которому Волгоград территориально ближе и доступнее донской столицы.
«О выходе этих территорий из состава Ростовской области я не слышал ни разу. Нужно быть максимально далеким от правовой реальности, чтобы даже задумываться о том, что одно село может самостоятельно отделиться из одного региона и перейти в юрисдикцию другого субъекта», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог подчеркивает, что основная проблема на дальних территорий заключается в вопросах с общественным транспортом. Перевозчикам невыгодно содержать столь дальние маршруты с невысоким потоком пассажиров — стоимость проезда не окупает работу транспорта.
«Проблему с транспортом этих территорий нужно решать с помощью депутатов и властей. Такие маршруты, безусловно, нуждаются в субсидировании, как это было раньше. Люди обязательно должны иметь возможность ездить к родным и близким, как в другие села, так и в Ростов. А сейчас в некоторых селах этих территорий реально даже отсутствуют рейсовые автобусы», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове не хватает общественного транспорта.