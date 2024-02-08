Политолог Сухарь призвал не воспринимать серьезно «сепаратизм» двух районов Дона

«Проблему с транспортом этих территорий нужно решать с помощью депутатов и властей. Такие маршруты, безусловно, нуждаются в субсидировании, как это было раньше. Люди обязательно должны иметь возможность ездить к родным и близким, как в другие села, так и в Ростов. А сейчас в некоторых селах этих территорий реально даже отсутствуют рейсовые автобусы», — резюмирует собеседник.