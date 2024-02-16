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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Ребенок выпил чистящее средство и скончался в Ростовской области

Годовалый мальчик умер в Ростовской области, выпив средство для прочистки труб

16 февраля 2024, 10:04
Фото: rostovgazeta.ru
Ребенок выпил чистящее средство и скончался в Ростовской области
В Ростовской области не удалось спасти ребенка, который выпил чистящее средство, сообщили в региональном УСКР.

Мальчик находился у родственников в селе Песчанокопское и его на некоторое время оставили одного. В это время он выпил чистящее средство для труб, после чего его доставили в больницу. У него оказались ожоги внутренних органов и через некоторое время он скончался.

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Добавим, что мальчику было меньше двух лет. По факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело и сейчас выясняются все детали трагедии.

«Из медучреждения, где лечили ребенка, изъяли медицинскую документацию, будут проведены экспертизы», — уточнили в управлении.

Ранее скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Больница#Уголовное дело#УСКР#Ожоги#Происшествия#Чистящее средство
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