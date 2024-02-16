Годовалый мальчик умер в Ростовской области, выпив средство для прочистки труб

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Мальчик находился у родственников в селе Песчанокопское и его на некоторое время оставили одного. В это время он выпил чистящее средство для труб, после чего его доставили в больницу. У него оказались ожоги внутренних органов и через некоторое время он скончался.
Добавим, что мальчику было меньше двух лет. По факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело и сейчас выясняются все детали трагедии.
«Из медучреждения, где лечили ребенка, изъяли медицинскую документацию, будут проведены экспертизы», — уточнили в управлении.
Ранее скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.