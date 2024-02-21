Морозы пообещали жителям Ростова-на-Дону 21 февраля

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Утром в среду, 21 февраля, ожидается пасмурная погода, при этом температура опустится до -4 градусов. Днем будет облачная погода с температурой приблизительно -2 градуса. Вечером и ночью погодные условия не поменяются, а температура опустится до -1 градуса.
В течение дня порывы ветра будут достигать 6-7 метров в секунду.
Отметим, что, начиная с четверга, ожидается потепление, и к субботе температура поднимется до +4 градусов. С воскресенья по вторник прогнозируется солнечная погода, а столбики термометров покажут +3 градуса. Однако следует учитывать, что сохранится сильный ветер.
Ранее появилась информация о точном прогнозе погоды на март в донской столице.