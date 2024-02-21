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Published Сегодня, 05:34

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Морозы пообещали жителям Ростова-на-Дону 21 февраля

Морозы пообещали жителям Ростова-на-Дону 21 февраля

21 февраля 2024, 05:34
Фото: 1MI
В середине рабочей недели в Ростове-на-Дону ожидаются морозы, сообщили синоптики.

Утром в среду, 21 февраля, ожидается пасмурная погода, при этом температура опустится до -4 градусов. Днем будет облачная погода с температурой приблизительно -2 градуса. Вечером и ночью погодные условия не поменяются, а температура опустится до -1 градуса.

В течение дня порывы ветра будут достигать 6-7 метров в секунду.

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Отметим, что, начиная с четверга, ожидается потепление, и к субботе температура поднимется до +4 градусов. С воскресенья по вторник прогнозируется солнечная погода, а столбики термометров покажут +3 градуса. Однако следует учитывать, что сохранится сильный ветер.

Ранее появилась информация о точном прогнозе погоды на март в донской столице.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Температура#Синоптики#Морозы
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