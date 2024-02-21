Морозы пообещали жителям Ростова-на-Дону 21 февраля

Утром в среду, 21 февраля, ожидается пасмурная погода, при этом температура опустится до -4 градусов. Днем будет облачная погода с температурой приблизительно -2 градуса. Вечером и ночью погодные условия не поменяются, а температура опустится до -1 градуса.