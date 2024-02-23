Северное сияние спрогнозировали в Ростовской области в конце февраля

Ученые говорят, что взрыв произошел в опасной близости от линии Солнце-Земля, а значит есть риск удара по Земле. Сейчас астрономы анализируют полученные данные, и если их догадки оправдаются, то облака солнечной плазмы стоит ждать на орбите Земли уже 25 февраля. Магнитные бури в регионе в этот день достигнут уровня G4. Он предполагает появление полярных сияний на юге страны, в том числе до Ростовской области.