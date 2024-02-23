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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Из-за мощной вспышки на Солнце на юге страны возможны полярные сияния

Северное сияние спрогнозировали в Ростовской области в конце февраля

23 февраля 2024, 06:43
Фото: pxhere.com
Из-за мощной вспышки на Солнце на юге страны возможны полярные сияния
Из-за мощной вспышки на Солнце на юге страны возможны полярные сияния, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Минувшей ночью астрономы зафиксировали мощный взрыв на Солнце. Вспышка оказалась самой сильной за последние семь лет.

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Ученые говорят, что взрыв произошел в опасной близости от линии Солнце-Земля, а значит есть риск удара по Земле. Сейчас астрономы анализируют полученные данные, и если их догадки оправдаются, то облака солнечной плазмы стоит ждать на орбите Земли уже 25 февраля. Магнитные бури в регионе в этот день достигнут уровня G4. Он предполагает появление полярных сияний на юге страны, в том числе до Ростовской области.

Северные сияния перестали быть редкостью в Ростовской области. Такое явление наблюдалось в регионе несколько раз за последние полгода. Оно связано с сильной активностью Солнца и мощными магнитными бурями.

Ранее эксперт Александр Ильи рассказал, насколько это может быть опасно.

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