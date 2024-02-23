Северное сияние спрогнозировали в Ростовской области в конце февраля

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Минувшей ночью астрономы зафиксировали мощный взрыв на Солнце. Вспышка оказалась самой сильной за последние семь лет.
Ученые говорят, что взрыв произошел в опасной близости от линии Солнце-Земля, а значит есть риск удара по Земле. Сейчас астрономы анализируют полученные данные, и если их догадки оправдаются, то облака солнечной плазмы стоит ждать на орбите Земли уже 25 февраля. Магнитные бури в регионе в этот день достигнут уровня G4. Он предполагает появление полярных сияний на юге страны, в том числе до Ростовской области.
Северные сияния перестали быть редкостью в Ростовской области. Такое явление наблюдалось в регионе несколько раз за последние полгода. Оно связано с сильной активностью Солнца и мощными магнитными бурями.
Ранее эксперт Александр Ильи рассказал, насколько это может быть опасно.