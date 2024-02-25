rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Сильный ветер и морозы сохранятся в Ростовской области до начала марта

Сильный ветер и морозы сохранятся в Ростовской области до начала марта

25 февраля 2024, 12:54
Фото: 1MI
В Ростовской области в течение нескольких дней будет сохраняться сильный ветер, сообщили синоптики.

С воскресенья по вторник, с 25 по 27 февраля, порывы ветра будут достигать семи метров в секунду. Вместе с этим ожидается солнечная погода, а температура составит +5 градусов.

В последние дни февраля ветер будет не таким сильным, но в начале марта скорость снова увеличится. Она окажется на отметке в семь метров в секунду.

Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
Узнать подробнее

Добавим, что в начале весны температура составит +6 градусов, осадков ждать не стоит. По ночам прогнозируют заморозки до -2 градусов.

Ранее появился точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Температура#Синоптики#Морозы
Подпишитесь
Парикмахер Еременко заявил, что у ростовчан стала появляться перхоть из-за воды
Сегодня, 05:18
Таганрогский металлургический завод попал под санкции США
Вчера, 18:08
Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза
Вчера, 17:23
«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв
Вчера, 15:51
Огромная мятая купюра и ванна в спальне: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова
Вчера, 13:36
Пожилой мужчина утонул во время рыбалки на Дону под Старочеркасской
Вчера, 10:53