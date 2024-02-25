Сильный ветер и морозы сохранятся в Ростовской области до начала марта

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
С воскресенья по вторник, с 25 по 27 февраля, порывы ветра будут достигать семи метров в секунду. Вместе с этим ожидается солнечная погода, а температура составит +5 градусов.
В последние дни февраля ветер будет не таким сильным, но в начале марта скорость снова увеличится. Она окажется на отметке в семь метров в секунду.
Добавим, что в начале весны температура составит +6 градусов, осадков ждать не стоит. По ночам прогнозируют заморозки до -2 градусов.
Ранее появился точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.