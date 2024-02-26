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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Стала известна точная погода в Ростове-на-Дону до 1 марта

Перепады температуры в 20 градусов ожидаются в Ростовской области в феврале

26 февраля 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
Стала известна точная погода в Ростове-на-Дону до 1 марта
В Ростовской области эта неделя, с 26 февраля по 1 марта, принесет солнечные дни и сильные перепады температуры, сообщили синоптики.

В понедельник, 26 февраля, ожидается небольшая облачность, дождей и снега ждать не стоит. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью до 10 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +5 градусов.

Аналогичная погода сложится во вторник, 27 числа, но может усилиться ветер. Температура окажется на прежнем уровне. При этом на севере региона температура ночью опустится до -12 градусов, днем — от -1 до +4, по югу до +8 градусов.

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В среду сохранится облачная погода. Ночью температура воздуха составит -2 градуса, дневная — +4 градуса.

В четверг, 29 февраля, утром прогнозируется ясная погода, днем ожидается переменная облачность с прояснениями, а к ночи небо затянет облаками. Ветер будет дуть с востока со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью окажется отрицательной, а днем — +8 градусов.

Ранее, из-за циклона «Ольга», без электроэнергии оставались до 145 тысяч жителей донского региона.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура воздуха#Солнечные дни
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