Перепады температуры в 20 градусов ожидаются в Ростовской области в феврале

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В понедельник, 26 февраля, ожидается небольшая облачность, дождей и снега ждать не стоит. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью до 10 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +5 градусов.
Аналогичная погода сложится во вторник, 27 числа, но может усилиться ветер. Температура окажется на прежнем уровне. При этом на севере региона температура ночью опустится до -12 градусов, днем — от -1 до +4, по югу до +8 градусов.
В среду сохранится облачная погода. Ночью температура воздуха составит -2 градуса, дневная — +4 градуса.
В четверг, 29 февраля, утром прогнозируется ясная погода, днем ожидается переменная облачность с прояснениями, а к ночи небо затянет облаками. Ветер будет дуть с востока со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью окажется отрицательной, а днем — +8 градусов.
Ранее, из-за циклона «Ольга», без электроэнергии оставались до 145 тысяч жителей донского региона.