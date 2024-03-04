В Ростове-на-Дону потеплеет до +10 градусов с 5 марта

Во вторник, 5 марта, прогнозируется аналогичная погода, с ветром 6 метров в секунду. В ночные часы температура может снизиться до минус 1 градуса, а днем ожидается около +10 градусов. В среду стоит готовиться к дождям и брать с собой на улицу зонт, при этом восточный ветер усилится до 10 метров в секунду.