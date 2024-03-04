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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В Ростове-на-Дону потеплеет до +10 градусов с 5 марта

В Ростове-на-Дону потеплеет до +10 градусов с 5 марта

4 марта 2024, 05:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе может потеплеть до +10 градусов, а ночью ожидаются морозы, рассказали синоптики.

На этой неделе в Ростове-на-Дону будут морозы, однако днем 4 марта температура достигнет +9 градусов. В этот день ожидается облачная погода и без осадков.

Во вторник, 5 марта, прогнозируется аналогичная погода, с ветром 6 метров в секунду. В ночные часы температура может снизиться до минус 1 градуса, а днем ожидается около +10 градусов. В среду стоит готовиться к дождям и брать с собой на улицу зонт, при этом восточный ветер усилится до 10 метров в секунду.

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Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем около +8 градусов.

В ночь на четверг, 7 марта, температура упадет до -2 градусов, а 8 числа она опустится до -5 градусов. А далее начнется потепление.

На выходных синоптики обещают солнечную погоду, однако по ночам будут сохраняться морозы.

До этого синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Синоптики#Потепление#Морозы
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