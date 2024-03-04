В Ростове-на-Дону потеплеет до +10 градусов с 5 марта

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
На этой неделе в Ростове-на-Дону будут морозы, однако днем 4 марта температура достигнет +9 градусов. В этот день ожидается облачная погода и без осадков.
Во вторник, 5 марта, прогнозируется аналогичная погода, с ветром 6 метров в секунду. В ночные часы температура может снизиться до минус 1 градуса, а днем ожидается около +10 градусов. В среду стоит готовиться к дождям и брать с собой на улицу зонт, при этом восточный ветер усилится до 10 метров в секунду.
Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем около +8 градусов.
В ночь на четверг, 7 марта, температура упадет до -2 градусов, а 8 числа она опустится до -5 градусов. А далее начнется потепление.
На выходных синоптики обещают солнечную погоду, однако по ночам будут сохраняться морозы.
До этого синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области.