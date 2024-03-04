В Ростовской области похолодает до -5 градусов 8 марта

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Наступающая неделя в регионе обещает быть холодной. Прогнозируется новая волна морозов, и температура может снизиться до -5 градусов.
Изменение погоды начнется с четверга, 7 марта. Если в начале недели температура поднимется до +7 градусов, то к четвергу она упадет до +3 градусов.
В ночь на пятницу, 8 марта, ожидается еще более низкая температура, до -5 градусов, а днем столбики термометров покажут всего +2 градуса.
Согласно прогнозам метеорологов, осадков ждать не стоит. А порывы ветра могут достигнуть 6 метров в секунду.
Ранее синоптик Чупрова заявила о возможных снегопадах в марте в донском регионе.