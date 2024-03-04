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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Ростовской области похолодает до -5 градусов в 8 марта

В Ростовской области похолодает до -5 градусов 8 марта

4 марта 2024, 07:06
Фото: Pxhere
В Ростовской области похолодает до -5 градусов в 8 марта
В Ростовской области в Международный женский день ожидаются морозы, предупредили синоптики.

Наступающая неделя в регионе обещает быть холодной. Прогнозируется новая волна морозов, и температура может снизиться до -5 градусов.

Изменение погоды начнется с четверга, 7 марта. Если в начале недели температура поднимется до +7 градусов, то к четвергу она упадет до +3 градусов.

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В ночь на пятницу, 8 марта, ожидается еще более низкая температура, до -5 градусов, а днем столбики термометров покажут всего +2 градуса.

Согласно прогнозам метеорологов, осадков ждать не стоит. А порывы ветра могут достигнуть 6 метров в секунду.

Ранее синоптик Чупрова заявила о возможных снегопадах в марте в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики#Морозы
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