Собранный в Ростове Ми-28 разбил опорные пункты противника на СВО: видео

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В Министерстве рассказали, что экипажи ударили по опорным пунктам и живой силе противника. Это произошло на Северодонецком направлении.
«В результате боевого применения все цели были уничтожены», — уточнили в Минобороны.
Опубликованный ролик длится минуту, в нем показан момент взлета, после находящийся в воздухе вертолет, который начинает атаковать цели. А далее видно, как он совершает посадку на специальной площадке.
Все это показано с различных ракурсов.
Ранее квадроциклы доставили бойцам СВО из Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
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