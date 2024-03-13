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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Появилось видео уничтожения противника на вертолетах ростовского завода

Собранный в Ростове Ми-28 разбил опорные пункты противника на СВО: видео

13 марта 2024, 14:11
Фото: Минобороны РФ
Появилось видео уничтожения противника на вертолетах ростовского завода

Минобороны показало видео уничтожения противника на вертолетах донского завода

В Интернете появилось видео, на котором показана боевая мощь вертолета МИ-28, которые собирают на ростовском предприятии, ролик опубликовало Минобороны.

В Министерстве рассказали, что экипажи ударили по опорным пунктам и живой силе противника. Это произошло на Северодонецком направлении.

«В результате боевого применения все цели были уничтожены», — уточнили в Минобороны.

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Появилось видео уничтожения противника на вертолетах ростовского завода
Видео: Минобороны РФ

Опубликованный ролик длится минуту, в нем показан момент взлета, после находящийся в воздухе вертолет, который начинает атаковать цели. А далее видно, как он совершает посадку на специальной площадке.

Все это показано с различных ракурсов.

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#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вертолет#Ростов#Ми-28
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