Появилось видео нападения вооруженного ростовчанина на офис банка

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
На видео показан офис, в котором правоохранители общаются с мужчиной, он находится на некотором расстоянии от них и стоит на месте. У него спрашивают, что он употреблял, но его ответа не слышано. Но в целом обстановка сохраняется спокойной.
«Неадекватный мужчина с ножом ворвался в офис на Садовой. Раненых нет, на место происшествия приехали силовики», — написал автор.
Чем завершились переговоры, не раскрывается. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами. Материал на эту тему читайте по ссылке.