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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Вооруженный мужчина ворвался в офис банка в Ростове-на-Дону

Появилось видео нападения вооруженного ростовчанина на офис банка

14 марта 2024, 13:34
Фото: 02.rosguard.gov.ru
Вооруженный мужчина ворвался в офис банка в Ростове-на-Дону

Вооруженный мужчина ворвался в офис банка в Ростове-на-Дону

В Интернете разместили видео, на котором, по словам автора, показано нападение вооруженного мужчины на офис банка в Ростове, ролик опубликован в соцсетях.

На видео показан офис, в котором правоохранители общаются с мужчиной, он находится на некотором расстоянии от них и стоит на месте. У него спрашивают, что он употреблял, но его ответа не слышано. Но в целом обстановка сохраняется спокойной.

«Неадекватный мужчина с ножом ворвался в офис на Садовой. Раненых нет, на место происшествия приехали силовики», — написал автор.

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Появилось видео нападения вооруженного ростовчанина на офис банка
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Чем завершились переговоры, не раскрывается. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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