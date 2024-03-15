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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Снегопад ожидается в Ростовской области 18 марта

Стало известно, когда Ростовскую область будет засыпать снегом в марте

15 марта 2024, 05:39
Фото: 1MI

Снегопад ожидается в Ростовской области 18 марта

В Ростовской области в начале следующей недели ожидается снегопад, сообщили синоптики.

В пятницу, 15 марта, пройдут дожди, а температура составит +7 градусов. Порывы ветра составят четыре метра в секунду.

В субботу и воскресенье осадков не будет, а воздух прогреется до 11 градусов. Но солнечной погоды ждать не стоит.

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В ночь на понедельник, 18 марта, пройдут снег с дождем, а температура опустится +3 градусов. Днем сохранятся только дожди и потеплеет до +12 градусов.

Во вторник прогнозируют солнечную погоду, а далее будет облачно.

Ранее пункты временного размещения открывали в Ростовской области из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Снегопад#Дожди#Синоптики
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