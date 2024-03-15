Стало известно, когда Ростовскую область будет засыпать снегом в марте

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
В пятницу, 15 марта, пройдут дожди, а температура составит +7 градусов. Порывы ветра составят четыре метра в секунду.
В субботу и воскресенье осадков не будет, а воздух прогреется до 11 градусов. Но солнечной погоды ждать не стоит.
В ночь на понедельник, 18 марта, пройдут снег с дождем, а температура опустится +3 градусов. Днем сохранятся только дожди и потеплеет до +12 градусов.
Во вторник прогнозируют солнечную погоду, а далее будет облачно.
Ранее пункты временного размещения открывали в Ростовской области из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.