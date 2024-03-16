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Updated Сегодня, 10:15

Госдума одобрила создание казачьего мобилизационного резерва Ростовской области

Госдума одобрила создание казачьего мобилизационного резерва Ростовской области

16 марта 2024, 10:13
Фото: donland.ru
Госдума одобрила создание казачьего мобилизационного резерва Ростовской области
В Ростовской области планируют создать казачий мобилизационный резерв, соответствующий закон приняли в Госдуме.

В пятницу, 15 марта, депутат Государственной Думы Антон Гетта в своем Telegram-канале объявил, что парламентарии в третьем чтении приняли законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, который предусматривает для казаков возможность заключить договор с МО РФ.

Инициаторами закона стали казачьи генералы Виктор Водолацкий и Николай Долуда с другими депутатами Госдумы.

выдержка из законавыдержка из закона
выдержка из закона
Фото: sozd.duma.gov.ru

По словам создателей законопроекта, изменения позволят дополнить кадровый резерв Вооруженных сил РФ мотивированными и компетентными бойцами, готовыми исполнить свой воинский долг и защитить интересы государства.

Напомним, на днях ростовский депутат Александр Бородай заявил, что не видит возможности для Киева мобилизовать 300 тысяч украинцев и предсказал прекращение сопротивления ВСУ и рост числа «уклонистов» в ближайшие месяцы.

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