Госдума одобрила создание казачьего мобилизационного резерва Ростовской области

В пятницу, 15 марта, депутат Государственной Думы Антон Гетта в своем Telegram-канале объявил, что парламентарии в третьем чтении приняли законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, который предусматривает для казаков возможность заключить договор с МО РФ.