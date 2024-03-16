Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В пятницу, 15 марта, депутат Государственной Думы Антон Гетта в своем Telegram-канале объявил, что парламентарии в третьем чтении приняли законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, который предусматривает для казаков возможность заключить договор с МО РФ.
Инициаторами закона стали казачьи генералы Виктор Водолацкий и Николай Долуда с другими депутатами Госдумы.
По словам создателей законопроекта, изменения позволят дополнить кадровый резерв Вооруженных сил РФ мотивированными и компетентными бойцами, готовыми исполнить свой воинский долг и защитить интересы государства.
Напомним, на днях ростовский депутат Александр Бородай заявил, что не видит возможности для Киева мобилизовать 300 тысяч украинцев и предсказал прекращение сопротивления ВСУ и рост числа «уклонистов» в ближайшие месяцы.