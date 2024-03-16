Поймавший Чикатило следователь назвал самый криминальный район Ростова в 90-е

«После поимки Чикатило наступило некоторое затишье в Ростове. Самые серьезные бандитские группировки в лихие времена 90-х образовались в Новочеркасске и Волгодонске. Бандиты всевозможными путями захватывали имущество. Было все — и взрывы, и стрельба, и покушения», — говорит Яндиев.