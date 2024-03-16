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Эксперт рассказал, какой район Ростова считался самым криминальным в 90-е годы

Поймавший Чикатило следователь назвал самый криминальный район Ростова в 90-е

16 марта 2024, 07:18
Фото: Belyaeff/pastvu.com
Эксперт рассказал, какой район Ростова считался самым криминальным в 90-е годы
Самым криминальным в начале 90-х годов в Ростове считался Первомайский район. Об этом рассказал RostovGazeta экс-начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев.

По словам бывшего следователя, в Первомайском районе Ростова была лесополоса. Из-за нее этот район донской столицы и прославился целой серией убийств.

«Там орудовал маньяк Чикатило. Серия его преступлений пришлась на конец 80-х начало 1990 года — его задержали в ноябре», — отмечает Амурхан Яндиев.

Напомним, что именно Яндиев в те годы расследовал дела серийных маньяков в Ростовской области.

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«После поимки Чикатило наступило некоторое затишье в Ростове. Самые серьезные бандитские группировки в лихие времена 90-х образовались в Новочеркасске и Волгодонске. Бандиты всевозможными путями захватывали имущество. Было все — и взрывы, и стрельба, и покушения», — говорит Яндиев.

Собеседник вспоминает, что это были сложные несколько лет. И только после разоблачения всех участников бандитских группировок, ситуацию удалось нормализовать.

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