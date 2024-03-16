Поймавший Чикатило следователь назвал самый криминальный район Ростова в 90-е

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По словам бывшего следователя, в Первомайском районе Ростова была лесополоса. Из-за нее этот район донской столицы и прославился целой серией убийств.
«Там орудовал маньяк Чикатило. Серия его преступлений пришлась на конец 80-х начало 1990 года — его задержали в ноябре», — отмечает Амурхан Яндиев.
Напомним, что именно Яндиев в те годы расследовал дела серийных маньяков в Ростовской области.
«После поимки Чикатило наступило некоторое затишье в Ростове. Самые серьезные бандитские группировки в лихие времена 90-х образовались в Новочеркасске и Волгодонске. Бандиты всевозможными путями захватывали имущество. Было все — и взрывы, и стрельба, и покушения», — говорит Яндиев.
Собеседник вспоминает, что это были сложные несколько лет. И только после разоблачения всех участников бандитских группировок, ситуацию удалось нормализовать.