rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

История ополченца: докфильм «Шиба» посмотрели сотни зрителей по всей стране

История ополченца: докфильм «Шиба» посмотрели сотни зрителей по всей стране

19 марта 2024, 11:41
Авторы фильма в декабре 2023 года провели один день с ветераном сражений за Донбасс, который вернулся в родной Донецк перед началом больших спортивных соревнований и встретился со своими близкими.

Документальный фильм «Шиба» был создан командой донецких журналистов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и медиахолдинга 1MI.

Главный герой фильма — уроженец Донецка Владислав Шинкарь в 2014 г. в составе батальона «Восток» принимал участие в боевых действиях на Донбассе, но в результате тяжелого ранения в одном из боев потерял обе ноги.

Это событие в корне изменило жизнь Владислава, но не сломило его. После долгой реабилитации ополченец решил продолжить сражаться за Донбасс, но уже в большом спорте. Он стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию. Но его самые близкие, по-прежнему знают его по позывному «Шиба».

Презентация фильма состоялась на онлайн-площадках популярных интернет-СМИ в 20 регионах России, на открытых показах для зрителей в кинотеатрах Ростова-на-Дону и ДНР, а также на площадке кинокомпании «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Посмотреть фильм «Шиба» вы можете прямо сейчас.

#Видео
Подпишитесь
В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки
Вчера, 17:10
Работу охранников правительства Ростовской области оценили в 426 рублей в час
Сегодня, 07:55
Глава села попала в реанимацию после страшного ДТП в Ростовской области
Сегодня, 07:48
Квадратный метр в новостройках Ростова превысил 135 тысяч рублей
Сегодня, 07:44
В Ростове-на-Дону рассказали, как будут называться улицы в старом аэропорту
Сегодня, 05:07
Фотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской области
Вчера, 17:32
"