История ополченца: докфильм «Шиба» посмотрели сотни зрителей по всей стране

Это событие в корне изменило жизнь Владислава, но не сломило его. После долгой реабилитации ополченец решил продолжить сражаться за Донбасс, но уже в большом спорте. Он стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию. Но его самые близкие, по-прежнему знают его по позывному «Шиба».