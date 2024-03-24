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После стрельбы в «Крокусе» в Ростовской области пройдет проверка ТЦ

Торговые центры Ростова ждет масштабная проверка после теракта в «Крокусе»

24 марта 2024, 07:02
Фото: 1MI
После стрельбы в «Крокусе» в Ростовской области пройдет проверка ТЦ
Безопасность торговых центров и других общественных мест проверят в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев.

Проверка всевозможных мер безопасности в торгово-развлекательных центрах поручена органам МЧС и представителям администраций.

На прошедшей накануне антитеррористической комиссии было принято решение об усилении мер антитеррористической безопасности в различных общественных пространствах Ростовской области.

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Также с целью безопасности граждан были отменены на ближайшее время все спортивные, культурно-массовые мероприятия, экскурсионные программы.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что виновные обязательно понесут ответственность за теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Трагедия произошла вечером 22 марта. В это время около тысячи посетителей пришли на концерт группы «Пикник».

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