Торговые центры Ростова ждет масштабная проверка после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Проверка всевозможных мер безопасности в торгово-развлекательных центрах поручена органам МЧС и представителям администраций.
На прошедшей накануне антитеррористической комиссии было принято решение об усилении мер антитеррористической безопасности в различных общественных пространствах Ростовской области.
Также с целью безопасности граждан были отменены на ближайшее время все спортивные, культурно-массовые мероприятия, экскурсионные программы.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что виновные обязательно понесут ответственность за теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Трагедия произошла вечером 22 марта. В это время около тысячи посетителей пришли на концерт группы «Пикник».