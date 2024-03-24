Торговые центры Ростова ждет масштабная проверка после теракта в «Крокусе»

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что виновные обязательно понесут ответственность за теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Трагедия произошла вечером 22 марта. В это время около тысячи посетителей пришли на концерт группы «Пикник».