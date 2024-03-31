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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Вид на Парамоновские склады в Ростове

Полуголый труп женщины нашли на Парамоновских складах в Ростове

31 марта 2024, 13:00
Фото: 1MI
Вид на Парамоновские склады в Ростове
Тело полуголой женщины обнаружили на территории Парамоновских складов в Ростове, сообщили в социальных сетях.

Тело женщины нашли утром. Она лежала на земле под окнами одного из зданий Парамоновских складов. Сообщается, что она была практически раздета. На вид погибшей было около 50 лет.

Очевидцы, обнаружившие труп, вызвали на место правоохранительные органы. Сообщается, что тело погибшей осмотрели прибывшие к Парамоновским складам следователи.

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Кем была женщина и при каких обстоятельствах скончалась, не сообщается. В полиции и СК подробностями расследования инцидента пока не делились.

Ранее житель Ростовской области во время субботника нашел труп.

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