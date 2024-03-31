Синоптик Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Эксперт отметил, что ждать жаркого лета стоит практически во всех регионах страны. Выше нормы температура воздуха будет в течение всех летних месяцев. На юг страны придет настоящая жара.
В июне и июле в ЮФО не ожидается значительных климатических колебаний. В августе же возможен избыток осадков. Много дождей также будет в соседнем Краснодарском крае и в регионах Поволжья.
Также Роман Вильфанд рассказал о погоде в Ростовской области в апреле. Он предупредил о жаре и отсутствии осадков.