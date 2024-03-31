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Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Погода в Южном федеральном округе этим летом будет выше нормы

Синоптик Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области

31 марта 2024, 17:27
Фото: pxhere.com
Погода в Южном федеральном округе этим летом будет выше нормы
Погода в Южном федеральном округе этим летом будет выше нормы, сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что ждать жаркого лета стоит практически во всех регионах страны. Выше нормы температура воздуха будет в течение всех летних месяцев. На юг страны придет настоящая жара.

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В июне и июле в ЮФО не ожидается значительных климатических колебаний. В августе же возможен избыток осадков. Много дождей также будет в соседнем Краснодарском крае и в регионах Поволжья.

Также Роман Вильфанд рассказал о погоде в Ростовской области в апреле. Он предупредил о жаре и отсутствии осадков.

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