rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Стало известно, сколько продержится рекордное тепло в Ростовской области

Стало известно, сколько продержится рекордное тепло в Ростовской области

1 апреля 2024, 07:22
Фото: Pxhere
Стало известно, сколько продержится рекордное тепло в Ростовской области

Рекордное тепло в Ростовской области продержится до 5 апреля

В Ростовской области будет сохраняться очень теплая погода до середины недели, следует из прогноза синоптиков.

В понедельник, 1 апреля, температура будет достигать 22 градусов тепла, а во вторник она поднимется до 24 градусов. Эти значения являются практически рекордными, так как самая высокая температура 1 числа была в 1947 году — 25 градусов.

В среду столбики термометров покажут 22 градуса, после чего начнется похолодание. В четверг, 4 числа, будет 17 градусов, а в пятницу — 14 градусов.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Всю неделю прогнозируют облачную погоду и без осадков. А порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

Добавим, что по ночам температура будет опускаться до +5 градусов.

Ранее в донской столице асфальт растаял вместе со снегом 26 января.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Тепло#Температура#Синоптики
Подпишитесь
Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах
Сегодня, 05:21
Владельцы квартир-студий в Ростове резко взвинтили цены на посуточную аренду
31 марта, 18:50
В Ростове-на-Дону потеплеет до +24 градусов с 1 апреля
Сегодня, 05:02
Тело девушки нашли на улице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:48
Синоптик Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области
31 марта, 17:27
«Сбили прямо надо мной»: ростовчанин Жигунов попал под ракетную атаку
31 марта, 17:19
"