Стало известно, сколько продержится рекордное тепло в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В понедельник, 1 апреля, температура будет достигать 22 градусов тепла, а во вторник она поднимется до 24 градусов. Эти значения являются практически рекордными, так как самая высокая температура 1 числа была в 1947 году — 25 градусов.
В среду столбики термометров покажут 22 градуса, после чего начнется похолодание. В четверг, 4 числа, будет 17 градусов, а в пятницу — 14 градусов.
Всю неделю прогнозируют облачную погоду и без осадков. А порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
Добавим, что по ночам температура будет опускаться до +5 градусов.
Ранее в донской столице асфальт растаял вместе со снегом 26 января.