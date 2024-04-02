Мощный грозовой фронт надвигается на Ростовскую область

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Синоптики уверены, что 3 и 4 апреля в регионе будет довольно тепло, с возможными дождями и грозами.
В среду, 3 числа, ожидается облачная погода с прояснениями, а после обеда и вечером возможны кратковременные грозовые осадки. В это время может стать сильнее ветер, а порывы достигнут 15 метров в секунду.
Ночью температура упадет до +6 градусов. А днем стоит готовиться к потеплению до +22 градусов.
В четверг сохранятся осадки и сильный ветер. Температура ночью может составить около +8 градусов, а днем она достигнет +20 градусов.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в Ростовской области из-за циклона «Ольга».