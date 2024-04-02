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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Дожди с грозами накроют Ростовскую область с 3 апреля

Мощный грозовой фронт надвигается на Ростовскую область

2 апреля 2024, 14:45
Фото: pxhere
Дожди с грозами накроют Ростовскую область с 3 апреля
В Ростовской области в ближайшие два дня ожидаются осадки и грозы, сделали прогнозы синоптики.

Синоптики уверены, что 3 и 4 апреля в регионе будет довольно тепло, с возможными дождями и грозами.

В среду, 3 числа, ожидается облачная погода с прояснениями, а после обеда и вечером возможны кратковременные грозовые осадки. В это время может стать сильнее ветер, а порывы достигнут 15 метров в секунду.

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Ночью температура упадет до +6 градусов. А днем стоит готовиться к потеплению до +22 градусов.

В четверг сохранятся осадки и сильный ветер. Температура ночью может составить около +8 градусов, а днем она достигнет +20 градусов.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в Ростовской области из-за циклона «Ольга».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди#Синоптики
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