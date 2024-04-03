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Published Сегодня, 18:41

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Updated Сегодня, 18:43

В Ростове осудили украинских террористов, из-за которых погибли российские военные

В Ростове осудили украинских террористов за гибель российских военных

3 апреля 2024, 18:41
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове осудили украинских террористов, из-за которых погибли российские военные
Двух граждан Украины, причастных к теракту в Мелитополе, осудили в Ростове, сообщила Генпрокуратура.

Южный окружной военный суд вынес приговор Маргарите Харенко и Сергею Авраменко. Они стали фигурантами дел по сразу нескольким статьям, связанным с терроризмом.

В 2022 году они вступили в террористическую ячейку, созданную СБУ. Харенко и Авраменко, находясь в Запорожье, собирали для нее информацию о человеке, по их предположению, служившего в ВС РФ. Позже неизвестные подорвали его автомобиль в Мелитополе. Мужчина выжил, но получил травмы.

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Одновременно с этим Харенко вела в соцсетях ресурсы террористической ячейки. Также она поставляла СБУ сведения о маршрутах передвижения ВС РФ по Запорожской области.

Благодаря этим данным ВСУ нанесли удары, повлекшие потери среди личного состава российской армии.

Суд признал Харенко и Авраменко виновными. Харенко приговорена к 20 годам лишения свободы, а Авраменко — к 16 годам лишения свободы.

Ранее в Ростове пособнику террористов, воевавшему в Сирии, дали 18 лет колонии.

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