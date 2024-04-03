В Ростове осудили украинских террористов за гибель российских военных

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Южный окружной военный суд вынес приговор Маргарите Харенко и Сергею Авраменко. Они стали фигурантами дел по сразу нескольким статьям, связанным с терроризмом.
В 2022 году они вступили в террористическую ячейку, созданную СБУ. Харенко и Авраменко, находясь в Запорожье, собирали для нее информацию о человеке, по их предположению, служившего в ВС РФ. Позже неизвестные подорвали его автомобиль в Мелитополе. Мужчина выжил, но получил травмы.
Одновременно с этим Харенко вела в соцсетях ресурсы террористической ячейки. Также она поставляла СБУ сведения о маршрутах передвижения ВС РФ по Запорожской области.
Благодаря этим данным ВСУ нанесли удары, повлекшие потери среди личного состава российской армии.
Суд признал Харенко и Авраменко виновными. Харенко приговорена к 20 годам лишения свободы, а Авраменко — к 16 годам лишения свободы.
Ранее в Ростове пособнику террористов, воевавшему в Сирии, дали 18 лет колонии.