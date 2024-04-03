В Ростове осудили украинских террористов за гибель российских военных

В 2022 году они вступили в террористическую ячейку, созданную СБУ. Харенко и Авраменко, находясь в Запорожье, собирали для нее информацию о человеке, по их предположению, служившего в ВС РФ. Позже неизвестные подорвали его автомобиль в Мелитополе. Мужчина выжил, но получил травмы.