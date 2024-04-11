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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Ростове-на-Дону похолодает с 17 апреля

Стало известно, когда похолодает в Ростове-на-Дону в апреле

11 апреля 2024, 05:09
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону похолодает с 17 апреля

В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидается небольшое похолодание, оно начнется с 17 апреля, сообщили синоптики.

В четверг и пятницу будет солнечная погода, а температура поднимется до +25. В следующие несколько дней ожидается облачная погода.

На выходных столбики термометров покажут +22 градуса, а ветер усилится до 8 метров в секунду. В ночное время температура будет опускаться до +12 градусов.

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Со среды, 17 числа, начнется похолодание и температура опустится до +20 градусов. Осадков в эти периоды ждать не стоит.

Ранее около 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга». Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Синоптики#Похолодание
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