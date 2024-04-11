Стало известно, когда похолодает в Ростове-на-Дону в апреле

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В четверг и пятницу будет солнечная погода, а температура поднимется до +25. В следующие несколько дней ожидается облачная погода.
На выходных столбики термометров покажут +22 градуса, а ветер усилится до 8 метров в секунду. В ночное время температура будет опускаться до +12 градусов.
Со среды, 17 числа, начнется похолодание и температура опустится до +20 градусов. Осадков в эти периоды ждать не стоит.
Ранее около 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга». Материал на эту тему читайте по ссылке.