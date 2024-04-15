В Ростовской области устроили свинарник в ЖК и нашли пробитое под землю дно

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В Ростове задержали директора компании «М-стандарт-Юг». Она занимается уборкой городских улиц. Главу компании подозревают в обналичивании бюджетных денег.
«М-стандарт-Юг» является генподрядчиком властей города по уборке улиц и дорог. Согласно муниципальному контракту, до 2025 года компания должна была получить за свои услуги около девяти миллиардов рублей. Руководство «М-стандарт-Юг», по предварительным данным, выводило бюджетные средства через подконтрольные компании. Речь идет о материальном ущербе в четыре миллиона рублей.
ТАСС пишет, что уголовное дело также возбуждено в отношении гендиректора компании «Тактика-групп». Он, как и глава «М-стандарт-Юг», арестован.
Telegram-канал Don Mash рассказал о жалобах жителей одного из новых ростовских жилых комплексов. Они собираются обратиться в суд из-за соседа, который завел в своей квартире поросенка.
Жильцам не нравится грязь, вонь и визги, ставшие нормой в доме после появления там свиньи. Неприятный запах в одной из высоток ЖК появился еще осенью минувшего года. Владелец пообещал, что приучит своего мини-пига к лотку и запах пропадет, но этого не произошло.
Соседи жаловались на поросенка и его хозяина в различные инстанции, но это не дало результата. Чиновники ненадлежащего содержания животного не увидели, а Роспотребнадзор заявил, что не полномочен проверять физических лиц.
В Красносулинском районе Ростовской области в поле образовался огромный провал. На видео, о котором рассказало «КП — Ростов-на-Дону», местный житель, обнаруживший яму, заверяет, что она образовалась сама по себе.
Отмечается, что форма ямы оказалось идеально круглой. В администрации района СМИ рассказали, что, вероятнее всего, провал появился в том месте, где раньше был вход в шахту.