rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Ростовской области сделали свинарник в ЖК и нашли пробитое под землю дно

В Ростовской области устроили свинарник в ЖК и нашли пробитое под землю дно

15 апреля 2024, 15:13
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области сделали свинарник в ЖК и нашли пробитое под землю дно
Генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на миллионы рублей, тем временем горожане устроили скандал из-за домашнего поросенка в одном из ЖК, а в Красносулинском районе нашли гигантский провал под землю.

Обчистили город на миллионы

В Ростове задержали директора компании «М-стандарт-Юг». Она занимается уборкой городских улиц. Главу компании подозревают в обналичивании бюджетных денег.

«М-стандарт-Юг» является генподрядчиком властей города по уборке улиц и дорог. Согласно муниципальному контракту, до 2025 года компания должна была получить за свои услуги около девяти миллиардов рублей. Руководство «М-стандарт-Юг», по предварительным данным, выводило бюджетные средства через подконтрольные компании. Речь идет о материальном ущербе в четыре миллиона рублей.

ТАСС пишет, что уголовное дело также возбуждено в отношении гендиректора компании «Тактика-групп». Он, как и глава «М-стандарт-Юг», арестован.

«М-стандарт-Юг» является генподрядчиком властей города по уборке улиц и дорог.«М-стандарт-Юг» является генподрядчиком властей города по уборке улиц и дорог.
«М-стандарт-Юг» является генподрядчиком властей города по уборке улиц и дорог.
Фото: vk.com/msurnd
Генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 млн
Узнать подробнее

Подложили свинью

Telegram-канал Don Mash рассказал о жалобах жителей одного из новых ростовских жилых комплексов. Они собираются обратиться в суд из-за соседа, который завел в своей квартире поросенка.

Жильцам не нравится грязь, вонь и визги, ставшие нормой в доме после появления там свиньи. Неприятный запах в одной из высоток ЖК появился еще осенью минувшего года. Владелец пообещал, что приучит своего мини-пига к лотку и запах пропадет, но этого не произошло.

Соседи жаловались на поросенка и его хозяина в различные инстанции, но это не дало результата. Чиновники ненадлежащего содержания животного не увидели, а Роспотребнадзор заявил, что не полномочен проверять физических лиц.

Развели свинарник: жители Ростова хотят засудить соседа, который завел поросенка
Узнать подробнее

Дыра в никуда

В Красносулинском районе Ростовской области в поле образовался огромный провал. На видео, о котором рассказало «КП — Ростов-на-Дону», местный житель, обнаруживший яму, заверяет, что она образовалась сама по себе.

В Красносулинском районе Ростовской области в поле образовался огромный провал.В Красносулинском районе Ростовской области в поле образовался огромный провал.
В Красносулинском районе Ростовской области в поле образовался огромный провал.

Отмечается, что форма ямы оказалось идеально круглой. В администрации района СМИ рассказали, что, вероятнее всего, провал появился в том месте, где раньше был вход в шахту.

Читайте также:
Глава СК потребовал доклад о сбитой самокатчиком пенсионерки в РостовеВ Ростове осудят пару, убившую дочь-младенца и спрятавшую ее в холодильникВ Ростове будут судить восемь организаторов канала незаконной миграции
#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Осы, черви и клещи: что еще съедают ростовчане вместе с любимыми ягодами
Сегодня, 10:44
В Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году
Сегодня, 15:13
Ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области
Сегодня, 14:47
Собственники «бабушкиных» квартир в Ростове не могут продать свое жилье
Сегодня, 14:50
Риелтор предупредила о скачке цен на вторичную недвижимость в Ростове к лету
Сегодня, 11:28
"