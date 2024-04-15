В Ростовской области устроили свинарник в ЖК и нашли пробитое под землю дно

Жильцам не нравится грязь, вонь и визги, ставшие нормой в доме после появления там свиньи. Неприятный запах в одной из высоток ЖК появился еще осенью минувшего года. Владелец пообещал, что приучит своего мини-пига к лотку и запах пропадет, но этого не произошло.