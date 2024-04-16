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Published Сегодня, 17:24

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Updated Сегодня, 17:26

В Ростовской области фура снесла автобус на трассе, а Дон затопил пляж

В Ростовской области фура снесла автобус на трассе, а Дон вышел из берегов

16 апреля 2024, 17:24
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области фура снесла автобус на трассе, а Дон затопил пляж
Серьезное ДТП с фурой и автобусом произошло на трассе в Ростовской области, тем временем СК проверяет инцидент с найденными на улице полуголыми детьми, а Дон затопил в Ростове городской пляж.

ДТП на федеральной трассе

В управлении МЧС поделились подробностями ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Инцидент произошел утром 16 апреля на территории Чертковского района. Там столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

Удар был настолько сильным, что автобус слетел с трассы. На место прибыли спасатели, они помогли достать из автобуса пассажирку, которой требовалась помощь медиков. Затем сотрудники МЧС смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторы, что предотвратить возгорание.

О других пострадавших в ДТП не сообщалось.

В управлении МЧС поделились подробностями ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.В управлении МЧС поделились подробностями ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
В управлении МЧС поделились подробностями ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
Фото: МЧС по Ростовской области
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Горе-родители

В полиции региона рассказали о происшествии в одном из поселков в Ростовской области. Местная жительница обнаружила там на улице двоих маленьких детей. Они были одни, на малышах почти не было одежды.

Прибывшая на место полиция разыскала родителей детей. Выяснилось, что мать ушла по своим делам, а детей оставила под присмотром отца. Но тот уснул, так как был уставшим после ночного дежурства. В это время дети и выбрались на улицу.

В отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении. Свою проверку начал и Следком.

Следком проверит родителей, чьи дети гуляли полуголыми в поселке в Ростовской области
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Затопленный пляж

Из-за сильного ветра и осадков в Ростове значительно поднялся уровень воды в реке Дон. Она затопила прибрежную зону на левом берегу города, где расположен пляж. Более того вода вплотную подошла к набережной, подтопив газон.

Из-за сильного ветра и осадков в Ростове значительно поднялся уровень воды в реке Дон.Из-за сильного ветра и осадков в Ростове значительно поднялся уровень воды в реке Дон.
Из-за сильного ветра и осадков в Ростове значительно поднялся уровень воды в реке Дон.
Фото: rostovgazeta.ru

В соцсетях жители региона стали переживать, что вода дойдет и до домов, находящихся поблизости к реке. Спасатели ранее просили жителей проявить бдительность на случай возможного ЧП.

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