В Ростовской области фура снесла автобус на трассе, а Дон вышел из берегов

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В управлении МЧС поделились подробностями ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Инцидент произошел утром 16 апреля на территории Чертковского района. Там столкнулись грузовик и пассажирский автобус.
Удар был настолько сильным, что автобус слетел с трассы. На место прибыли спасатели, они помогли достать из автобуса пассажирку, которой требовалась помощь медиков. Затем сотрудники МЧС смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторы, что предотвратить возгорание.
О других пострадавших в ДТП не сообщалось.
В полиции региона рассказали о происшествии в одном из поселков в Ростовской области. Местная жительница обнаружила там на улице двоих маленьких детей. Они были одни, на малышах почти не было одежды.
Прибывшая на место полиция разыскала родителей детей. Выяснилось, что мать ушла по своим делам, а детей оставила под присмотром отца. Но тот уснул, так как был уставшим после ночного дежурства. В это время дети и выбрались на улицу.
В отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении. Свою проверку начал и Следком.
Из-за сильного ветра и осадков в Ростове значительно поднялся уровень воды в реке Дон. Она затопила прибрежную зону на левом берегу города, где расположен пляж. Более того вода вплотную подошла к набережной, подтопив газон.
В соцсетях жители региона стали переживать, что вода дойдет и до домов, находящихся поблизости к реке. Спасатели ранее просили жителей проявить бдительность на случай возможного ЧП.