Эксперты о левобережье: территория остро нуждается в благоустройстве

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Некоторая часть местных активистов считает, что, несмотря на неудовлетворительное состояние многих деревьев, их не стоит сносить, так как даже аварийные насаждения могут поддерживать экосистему Дона. Также есть опасения, что застройщик не высадит новые деревья, хотя в проекте их учли и пообещали компенсировать даже больше «зелени», чем сейчас есть.
Ростовский экоактивист Ольга Сафарьян считает, что аварийные деревья следует убрать, ведь они могут быть опасны для ростовчан.
«От аварийных деревьев нужно обязательно избавляться. Сколько примеров уже было, когда они становились причиной трагедии. Тем более, в последние годы в регионе очень сильные ветра, которые держатся по несколько месяцев. И вот с этими погодными условиями, особенно в последнюю зиму… Ну точно аварийные деревья нельзя оставлять и считать панацеей. Они же могут под любым воздействием свалиться и принести ещё больший вред или стать причиной трагедии», — говорит эксперт.
Еще один вопрос в сети, что корни аварийных деревьев удерживают грунт. Мол, он может «съехать» если избавиться от старых насаждений.
«Я вот даже не понимаю логики во всем этом, что не будет держаться грунт, если убрать аварийные деревья. При реализации проекта грунт не только останется на месте, ведь сделают дренаж и подпорные стенки — это значит, что воды в почве уже будет гораздо меньше. А во-вторых, завезут новую и плодородную землю — значит новые деревья лучше примутся», — добавила Сафарьян.
Похожее мнение высказывает и известный ростовский общественный деятель Александр Сухарь, которого цитируют Telegram-каналы. Он напомнил, что деревья там высаживали лет 70 назад.
«Так называемая роща на самом деле сегодня не благоустроена, сильно заболочена и, собственно говоря, не является прогулочной зоной, в широком смысле, для людей. Я не видел, чтобы там массово гуляли и люди отдыхали. Условия для отдыха там надо создать», — сказал Сухарь.
Опасения, что Дон может обмелеть из-за благоустройства левого берега, беспочвенны. Эксперты уверяют, что все просчитано заранее специалистами, которые неоднократно работали с проектами на берегах водоемов и в сложных гидрогеологических условиях. Кстати, напомним, что компенсационных высадок сделают гораздо больше. Чтобы деревья принялись и не засохли в первый же год, особое внимание будет уделено уходу за ними и поддержанию плодородности грунта. Уже подобраны специальные породы, в том числе и хвойные, которые приживутся в нашем климате. Также проект учитывает все пожелания жителей.
Напомним, новый проект застройки представили на заседании городской общественной палаты на прошлой неделе и где он был единогласно одобрен.