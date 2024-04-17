Эксперты о левобережье: территория остро нуждается в благоустройстве

«От аварийных деревьев нужно обязательно избавляться. Сколько примеров уже было, когда они становились причиной трагедии. Тем более, в последние годы в регионе очень сильные ветра, которые держатся по несколько месяцев. И вот с этими погодными условиями, особенно в последнюю зиму… Ну точно аварийные деревья нельзя оставлять и считать панацеей. Они же могут под любым воздействием свалиться и принести ещё больший вред или стать причиной трагедии», — говорит эксперт.