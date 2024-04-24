Ростовчанам рассказали, как бороться с беспричинным раздражением

Важно понимать, что в такие моменты теряется контроль над эмоциями. Именно поэтому так важно вовремя остановиться и осознать, что происходит. Можно даже оценить степень раздражения по 10-балльной шкале. Это поможет снизить накал эмоций и включить «голос разума».