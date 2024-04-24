Ростовчанам рассказали, как бороться с беспричинным раздражением

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Это состояние, знакомое многим, психологи называют немотивированной агрессией или раздражительностью.
Причин для такого поведения может быть несколько: переутомление, недосыпание, хроническая боль, гормональные изменения, чрезмерное употребление алкоголя. Все эти факторы приводят к повышению выработки кортизола — гормона стресса, который и провоцирует вспышки агрессии.
Важно понимать, что в такие моменты теряется контроль над эмоциями. Именно поэтому так важно вовремя остановиться и осознать, что происходит. Можно даже оценить степень раздражения по 10-балльной шкале. Это поможет снизить накал эмоций и включить «голос разума».
Психологи также рекомендуют избегать заранее прокручивать в голове сценарии возможных конфликтов. Такое «написание сценария» лишь подстегивает раздражение. Вместо этого стоит напомнить себе, что любое состояние рано или поздно проходит, и можно будет сосредоточиться на текущих задачах.
Действенным способом борьбы с раздражительностью служит глубокое дыхание. Оно помогает снизить уровень кортизола и адреналина в организме. Можно попробовать технику «физиологических вздохов» — два коротких вдоха, затем один длинный, повторяя 3-5 раз.
Наконец, специалисты советуют не забывать о необходимости отдыха. Переутомление — один из главных триггеров агрессии. Поэтому важно вознаграждать себя краткосрочными перерывами, чтобы избежать выгорания.
Если же самостоятельно справиться с раздражительностью не получается, лучше всего обратиться к психологу или психотерапевту. Они помогут выявить первопричины проблемы и подобрать эффективные способы сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.
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