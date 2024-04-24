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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Ростовчанам рассказали, как бороться с беспричинным раздражением

Ростовчанам рассказали, как бороться с беспричинным раздражением

24 апреля 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчанам рассказали, как бороться с беспричинным раздражением
Каждый житель Ростовской области периодически сталкивается с ситуациями, когда буквально все вокруг начинает раздражать — от необходимости идти на работу до любимого питомца, newia.ru.
Сюжет
Отдых

Это состояние, знакомое многим, психологи называют немотивированной агрессией или раздражительностью.

Причин для такого поведения может быть несколько: переутомление, недосыпание, хроническая боль, гормональные изменения, чрезмерное употребление алкоголя. Все эти факторы приводят к повышению выработки кортизола — гормона стресса, который и провоцирует вспышки агрессии.

Важно понимать, что в такие моменты теряется контроль над эмоциями. Именно поэтому так важно вовремя остановиться и осознать, что происходит. Можно даже оценить степень раздражения по 10-балльной шкале. Это поможет снизить накал эмоций и включить «голос разума».

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Психологи также рекомендуют избегать заранее прокручивать в голове сценарии возможных конфликтов. Такое «написание сценария» лишь подстегивает раздражение. Вместо этого стоит напомнить себе, что любое состояние рано или поздно проходит, и можно будет сосредоточиться на текущих задачах.

Действенным способом борьбы с раздражительностью служит глубокое дыхание. Оно помогает снизить уровень кортизола и адреналина в организме. Можно попробовать технику «физиологических вздохов» — два коротких вдоха, затем один длинный, повторяя 3-5 раз.

Наконец, специалисты советуют не забывать о необходимости отдыха. Переутомление — один из главных триггеров агрессии. Поэтому важно вознаграждать себя краткосрочными перерывами, чтобы избежать выгорания.

Поэтому важно вознаграждать себя краткосрочными перерывами, чтобы избежать выгорания.Поэтому важно вознаграждать себя краткосрочными перерывами, чтобы избежать выгорания.
Поэтому важно вознаграждать себя краткосрочными перерывами, чтобы избежать выгорания.
Фото: Изображение Midjourney

Если же самостоятельно справиться с раздражительностью не получается, лучше всего обратиться к психологу или психотерапевту. Они помогут выявить первопричины проблемы и подобрать эффективные способы сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

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