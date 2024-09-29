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2024
«Не узнала Ростов, это пустыня!»: фоторепортаж из города, охваченного пыльной бурей
29 сентября, 17:08
Сильнейшая за последние четыре года пыльная буря накрыла Ростов-на-Дону
29 сентября, 13:15
На Ростовскую область надвигается пыльная буря
1 сентября, 14:13
Ростовчанам рассказали, как бороться с беспричинным раздражением
24 апреля, 12:35
Переломы ребер из-за кашля: в Ростове заболеваемость коклюшем выросла в 20 раз
7 марта, 13:54
В Ростове врачи спасли 650-граммовую девочку
В Ростове спасли жизнь новорожденной девочки, чей вес при рождении составил всего 650 граммов, об этом сообщили в пресс-службе перинатального центра Ростовской области.
1 марта, 09:48
2023
Каракурт укусил мальчика на Кубани: биолог рассказал об опасности черной вдовы
14 августа 2023, 07:45

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