rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Ростовской области нашли пакет с магазином от автомата Калашникова

В Ростовской области нашли пакет с магазином от автомата Калашникова

24 апреля 2024, 14:26
Фото: 1MI
В Ростовской области нашли пакет с магазином от автомата Калашникова
В городе Миллерово во время уборки территории по улице 3-го Интернационала был обнаружен пакет с магазином от автомата Калашникова, сообщает «Наш край».

Данная информация была озвучена в ходе планерного совещания у главы администрации Миллеровского района, где рассматривалась оперативная обстановка на территории муниципалитета за прошедшую неделю.

Правоохранительные органы незамедлительно начали проверку по данному факту.

Житель Миллерово подорвался на гранате Ф-1
Узнать подробнее

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся мероприятия по установлению личности владельца найденного магазина.

Ранее стало известно, что склад минометных снарядов нашли у жителя Ростовской области.

Читайте также:
Один в коме: в Ростовской области мотокроссеры столкнулись во время трюкаСледком проверит родителей, чьи дети гуляли полуголыми в поселке в Ростовской областиДвигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
#Наталья Романова#Ростовская область#Миллерово#Правоохранительные органы#Уборка территории
Подпишитесь
Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
Сегодня, 10:29
В администрации Гукова объяснили, как в школе появился охранник с туберкулезом
Сегодня, 08:12
В Новочеркасске отменили парад Победы на 9 Мая
Сегодня, 09:46
В Ростовской области жестоко расправились над девушкой и парнем
Сегодня, 08:50
Магнитная буря накроет Ростов-на-Дону на несколько дней
Сегодня, 08:46
От каких продуктов придется отказываться жителям Ростова из-за роста цен
Сегодня, 07:44
"