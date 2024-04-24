В Ростовской области нашли пакет с магазином от автомата Калашникова

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Данная информация была озвучена в ходе планерного совещания у главы администрации Миллеровского района, где рассматривалась оперативная обстановка на территории муниципалитета за прошедшую неделю.
Правоохранительные органы незамедлительно начали проверку по данному факту.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся мероприятия по установлению личности владельца найденного магазина.
Ранее стало известно, что склад минометных снарядов нашли у жителя Ростовской области.