Склад минометных снарядов нашли у жителя Ростовской области

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По информации издания, находка оказалась в селе Александровка. Всего в постройке хранили 68 минометных снарядов.
Прибывшие сотрудники деактивировали их, после чего увезли. Их владелец сам явился к правоохранителям.
«Сейчас проводится проверка, в рамках которой проведут взрыво-техническое исследование снарядов», — говорится в публикации.
Где именно мужчина взял такое количество снарядов, не раскрывается. Добавим, что официального подтверждения этой информации пока не было.
Ранее дистанционную гранату нашли на железной дороге в донском регионе.
До этого ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя региона.