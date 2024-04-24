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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Склад минометных снарядов нашли у жителя Ростовской области

Склад минометных снарядов нашли у жителя Ростовской области

24 апреля 2024, 07:09
Фото: Минобороны РФ
Склад минометных снарядов нашли у жителя Ростовской области
В Ростовской области в хозпостройке местного жителя обнаружили склад боеприпасов, сообщает издание «Приазовье».

По информации издания, находка оказалась в селе Александровка. Всего в постройке хранили 68 минометных снарядов.

Прибывшие сотрудники деактивировали их, после чего увезли. Их владелец сам явился к правоохранителям.

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«Сейчас проводится проверка, в рамках которой проведут взрыво-техническое исследование снарядов», — говорится в публикации.

Где именно мужчина взял такое количество снарядов, не раскрывается. Добавим, что официального подтверждения этой информации пока не было.

Ранее дистанционную гранату нашли на железной дороге в донском регионе.

До этого ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя региона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Находка#Боеприпасы#Происшествия
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