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2024
В Ростовской области нашли редкого воробья-альбиноса
14 ноября, 09:02
На остановке в центре Ростова-на-Дону выросли настоящие арбузы
19 октября, 10:26
Под Ростовом житель наткнулся на огромное кладбище раков
5 сентября, 09:11
В Ростовской области комбайн наехал в поле на огромный обломок беспилотника
3 сентября, 16:45
В Ростовской области кот вынес умирающего бельчонка к людям, чтобы спасти
9 августа, 18:01
Обломки неизвестного беспилотника обнаружили в поле в Ростовской области
В Ростовской области местные жители в поле обнаружили обломки летательного аппарата, сообщает 1Rnd.
9 августа, 11:10
Жительница Батайска нашла дохлую мышь в упаковке с мидиями
Жительница Батайска нашла труп мыши в упаковке с мидиями, купленной в местном магазине, сообщила она в соцсетях.
4 августа, 05:47
Склад минометных снарядов нашли у жителя Ростовской области
В Ростовской области в хозпостройке местного жителя обнаружили склад боеприпасов, сообщает издание «Приазовье».
24 апреля, 07:09
Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
В Ростовской области жители обнаружили предмет, напоминающий двигатель ракеты, подробностями поделились донским СМИ.
11 апреля, 15:02
Арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки
26 марта, 12:09
2023
В Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины
10 декабря 2023, 10:24
Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере в Ростовской области
В Ростовской области из озера водолазы достали тело мужчины, который считался пропавшим, пишут СМИ.
29 ноября 2023, 07:27
Стало известно о найденном на тротуаре в Ростове предмете, похожем на гранату
В Ростове-на-Дону во вторник, 24 октября, возле жилкомплекса «Брусника» обнаружили гранату, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
24 октября 2023, 12:31
Ростовчане заявили о найденной в озере гранате вечером 6 июля
В Ростове-на-Дону в озере на Западном обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
7 июля 2023, 06:32

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